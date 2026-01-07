Траже раднике за чишћење снијега - плата 1.050 КМ

Извор:
АТВ
07.01.2026
09:29
Јавно комунално предузеће "Општина Стари Град" д.о.о. Сарајево расписало је позив за привремени ангажман радника на одређено вријеме због повећаног обима посла насталог усљед неповољних временских услова и обилних сњежних падавина на подручју општине.
Како редовни капацитети предузећа нису довољни за правовремено и ефикасно одржавање чистоће, проходности и сигурности јавних површина, планирано је привремено запошљавање пет радника на пословима одржавања чистоће, у трајању од једног мјесеца, а најдуже до три мјесеца.
Ангажовани радници биће задужени за ручно и машинско чишћење улица, тргова и других јавних површина, уклањање снијега, спречавање поледице, прикупљање и одвоз отпада, те друге комуналне послове по налогу надлежних служби.
Услов за пријаву је завршена основна школа, а основна плата износи 1.050 КМ.
Пријаве са кратком биографијом могу се доставити лично у сједиште предузећа или путем мејла protokol@jkposg.ba, а позив остаје отворен до попуне потребног броја извршилаца.
