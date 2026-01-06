Сусрет три бадњака из три теслићка села

Извор:
Три бадњака из три комшијска села сусрела су се на Горњем Булетићу. Домаћини су били вриједни – у цик зоре поранили су у својим селима, усјекли бадњаке и обилазили куће. А прије подне, путеви су им се, традиционално, спојили на платоу – мјесту сусрета, радости и слоге народа прибинићког краја.
"Пошто нас је мало зима, није изненадила, него хвала Богу окитила снијегом доста, код нас лично у селу нашем није се могло проћи кроз све засеоке због великог снијега и леда. Углавном, протокол иде, бадњак смо усијекли на вријеме како треба и дошли на састанак са осталим бадњацима", рекао је домаћин бадњака из Прибинића Веселин Јосиповић.
"Хвала Богу обишли смо све куће које смо требали обићи са бадњаком. Велика је част бити домаћин, а и обавеза. Хвала мом засеоку и мојим колегама да су ми допустили да будем домаћин и повјерили ми ту част", истакао је домаћин бадњака из Булетића Борис Симић.
"Обавезе домаћина су да организује људе, ујутро да се окупимо, да одемо у сјечу бадњака и провеземо бадњак кроз село", казао је домаћин бадњака из Горњег Булетића Дарио Остојић.
А на сусрету три бадњака, из године у годину, све већи број младих. Важно је то, причају мјештани, јер на младима је да традицију сачувају и наставе.
"Мени је баш фино зато што се окупимо, људи изнесу свега, сваке године ћу га овдје и славити док сам жив и док знам за себе", "Види се нека слога наша, да смо једно, заједно сви, предстојећи празници Божић, вријеме праштања", утисци су мјештана Теслића.
Божић је празник породице и заједништва. А управо овдје, међу народом три теслићка села, можда се и најљепше види како оне истинске вриједности не живе на ријечима, већ на дјелима.
"Дружимо се једни са другима, шаљемо једну поруку мира, прије свега слоге, заједништва и љубави нашим традиционалним поздравом Мир Божији – Христос се роди", поручио је свештеник у Прибинићу протонамјесник Драган Марковић.
Из три теслићка села данас стиже и порука – сачуваће своју традицију и наставити да преносе на младе нараштаје. Све то са жељом да их заједничке вриједности, као и сам бадњак, увијек држе на окупу.
