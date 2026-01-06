Излила се ријека Босна

Извор:
СРНА
06.01.2026
16:44
Коментари:0
Ријека Босна излила се усљед топљења снијега и кише и поплавила дворишта привредних субјеката и пољопривредно земљиште у сарајевском насељу Рајловац.
Поплава пријети да угрози и неколико објеката.
Друштво
У добојској болници забрањене посјете пацијентима
У порасту је и водостај Неретве, Требижата, Брегаве и Крупе, које теку кроз подручје Чапљине.
Најтежа ситуација је у насељу Струге, гдје се ријека Требижат излила из корита и поплавила неколико стамбених објеката, преносе федерални медији.
Из "Електропривреде БиХ" саопштено је да су интензивне падавине ледене кише изазвале смрзавање на електричним водовима, те да су бујичне поплаве и клизишта до којих је дошло због отапања снијега довели до нових кварова на дистрибутивној мрежи и објектима.
Наведено је да је без електричне енергије око 15.000 потрошача, највећим дијелом на подручју Зеничко-добојског кантона.
Регион
У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде
Прекиди у снабдијевању су и у Унско-санском, Средњобосанском, Херцеговачко-неретванском и Кантону Сарајево.
У саопштењу је наведено да најава нових сњежних падавина, појава подземних вода и клизишта, који могу довести до угрожавања објеката "Електропривреде БиХ" и до могућих превентивних искључења објеката с напона, представљају нову опасност за очување стабилности система.
Република Српска
3 ч0
Емисије
3 ч0
Савјети
3 ч0
Друштво
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму