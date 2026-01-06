У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

Извор:
СРНА
06.01.2026
16:24
Хладни талас захватио је Хрватску, у Пули је пао густ снијег послије више од 15 година, а извор ријеке Јадро, из којег се грађани на сплитском подручју снабдијевају водом за пиће, замућен је други дан заредом због обилних падавина.
Обилна киша захватила је данас дубровачко подручје гдје, према дојавама грађана, има потопљених пловила, одрона, а у неким крајевима дошло је и до замућења воде за пиће.
На дијелу Кварнера, у Ријеци и околини пада снијег, па су од јутрос проглашени зимски услови на путевима и обавезна употреба зимске опреме, преносе хрватски медији.
За камионе и тракторе тренутно нема слободног правца из унутрашњости ка Далмацији, Истри и Ријеци, као ни у супротном смјеру.
У Лици је од ноћас пало 40 центиметара снијега. Снијег пада и у Горском Котару, сјеверозападној Хрватској и Славонији. На појединим путевима има угаженог снијега, а због ниске температуре могућа је поледица.
Возила без зимске опреме не могу на путеве у Горском Котару, Лици и понегдје у средњој Хрватској.
У Осијеку је у протекла 24 часа потрошено више од 120 тона соли за посипање путева, а директор Зимске службе комуналне фирме "Уником" Игор Панџић каже да је посипање појачано ради безбједности у саобраћају.
"На залихама је око 700 тона соли, а проблеми у снабдијевању се не очекују", навео је Панџић.
Обилне сњежне падавине захватиле су и град Загреб, сви путеви су проходни, али непрописно паркирана возила отежавају пролазак машине зимске службе.
Према прогнози Државног хидрометеоролошког завода, у унутрашњости Хрватске очекује се снијег уз формирање новог сњежног покривача.
На Јадрану ће падати киша, у Далмацији и обилнија, а снијег се понегдје очекује и на сјеверном Јадрану.
