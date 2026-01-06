Митрополит Јоаникије: Божић доноси благослов цијелом свијету

Извор:
СРНА
06.01.2026
13:56
Коментари:0
Празник Рождества Христовог доноси благослов и мир цијелом свијету, истакао је Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Јоаникије, који је данас служио у Саборном храму Светог Јована Владимира у Бару.
- Када прослављамо Бога живога и истинитога са анђелима Божијим, онда се у наша срца улива Божија љубав, милост и радост и у наша срца улази мир. Када се измиримо са Богом и са својом савјешћу, онда треба да будемо у миру и у љубави са ближњима својим и да у сваком човјеку видимо добро и лик Божији - истакао је митрополит, подсјетивши да је Христос, примивши људску природу, подијелио са човјеком све његове муке и страдања ради спасења свијета.
Градови и општине
Фоча прогласила ванредно стање у дијелу општине
Митрополит Јоаникије је изразио радост због великог броја сабраног народа, посебно дјеце, као и присуства представника локалне власти.
- Лијепо је то видјети - рекао је митрополит Јоаникије.
Митрополит Јоаникије је потом позвао дјецу, полазнике школе вјеронауке у Бару, да изведу празнични програм који су припремили са вјероучитељем Славицом Орландић.
Бања Лука
Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима
- Дјеца ће нам много љепше испјевати божићну химну од нас који смо одрасли јер они пјевају из срца, душе, са великом радошћу, а и ми се уз њих оплемењујемо - истакао је митрополит црногорско-приморски.
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
08
16
01
16
00
Тренутно на програму