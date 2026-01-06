Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

Извор:
АТВ
06.01.2026
13:37
Коментари:1
Мјештани бањалучког насеља Ада ноћас у 4 часа усјекли су бадњак у Брезичанима, након чега су га, на традиционалан начин и на коњима, донијели у своје насеље.
Бадњак је ношен улицама Булевар војводе Степе Степановића, Дујке Комненовића, Новака Пивашевића, Тузланском, Браће Кукрика, Палих бораца, Петим приградским путем, све до Тропика у Ади.
Ово је уједно и први пут да је у Ади организовано масовно окупљање мјештана поводом ношења бадњака, чиме је оживљен вјековни српски обичај и показано јединство заједнице уочи Божића.
Налагање бадњака планирано је у 15 часова испред нове цркве у насељу Ада.
