Logo
Large banner

Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

Извор:

АТВ

06.01.2026

13:37

Коментари:

1
Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима
Фото: Уступљена фотографија

Мјештани бањалучког насеља Ада ноћас у 4 часа усјекли су бадњак у Брезичанима, након чега су га, на традиционалан начин и на коњима, донијели у своје насеље.

Бадњак је ношен улицама Булевар војводе Степе Степановића, Дујке Комненовића, Новака Пивашевића, Тузланском, Браће Кукрика, Палих бораца, Петим приградским путем, све до Тропика у Ади.

Ово је уједно и први пут да је у Ади организовано масовно окупљање мјештана поводом ношења бадњака, чиме је оживљен вјековни српски обичај и показано јединство заједнице уочи Божића.

Бадњак ношен на коњима
Бадњак ношен на коњима

Налагање бадњака планирано је у 15 часова испред нове цркве у насељу Ада.

Подијели:

Тагови:

Badnji dan

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци

Бања Лука

Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци

4 ч

0
Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

Бања Лука

Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

5 ч

0
Велико срце бањалучке породице: Обезбиједили печенице за 15 породица

Бања Лука

Велико срце бањалучке породице: Обезбиједили печенице за 15 породица

6 ч

2
нестао Цвијан Симић

Бања Лука

АТВ сазнаје: Код Бањалуке пронађен ауто несталог Цвијана Симића

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

16

08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

16

01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

16

00

Да ли положајник мора да буде мушко?

15

53

Миловановић: Очекује се још један талас повећања водостаја низводно од ХЕ "Зворник"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner