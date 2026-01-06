Велико срце бањалучке породице: Обезбиједили печенице за 15 породица

Извор:
Баш пред Божић, док се у многим домовима увелико спрема и радује, а мирис бадњака и празничне трпезе полако испуњавају куће, у бањалучком насељу Паприковац и ове године дешава се тиха, али снажна прича о доброти.
То није прича о великим ријечима, већ о дјелима. О породици Цвијетић и њиховој помоћи онима којима је то најпотребније.
Бојан, Зорица, Марко и Катарина и ове године су одлучили да Божић не буде само празник за њихов дом. Ове године помажу 15 породица из парохије Паприковац. Њихова жеља је једноставна, али дубока. Да божићна трпеза буде пуна свима, а срца још пунија, јер нико не треба да се осјећа сам и заборављен.
Петнаестогодишњи Марко Цвијетић, иначе кум цркве Светог Георгија у бањалучком насељу Паприковац, упркос младости, преузео је велику одговорност. Са посебном зрелошћу говори о помоћи коју његова породица пружа заједно са свештеником Слободаном Марином.
"Поклањамо печенице и пакете људима којима је помоћ најпотребнија. Обилазимо породице и доносимо им оно што им је најнеопходније. Ове године то је 15 печеница и пакета", каже Марко.
Пакети су препуни основних животних намирница. Ту су уље, брашно, тјестенина, сухомеснати производи, кекс, али и хигијенске потрепштине.
Ту су и вреће кромпира, као и пакетићи за дјецу, јер Божић без дјечијег осмијеха није потпуни Божић.
Катарина (21) истиче да је идеја о помагању другима потекла још из њиховог дјетињства.
"То је била татина идеја. Одмалена нас је учио емпатији, да помажемо другима и да будемо добри људи. Већ шест година ова традиција траје и надамо се да ћемо је брат и ја једног дана пренијети и на своју дјецу", говори она, преноси "Српска инфо".
Фокус помоћи је, како кажу, њихова парохија.
"Не можемо свима помоћи, али можемо у свом комшилуку. Отац Слободан најбоље зна коме је помоћ најпотребнија", додаје Катарина.
Помоћ је искључиво породична одлука, кратко додаје Бојан Цвијетић, власник компаније "Милко“.
"Најважније ми је да дјецу научимо емпатији. Да схвате колико је важно помоћи и колико мало некоме може значити све. Као породица помажемо колико можемо, да некога усрећимо, нарочито пред Божић", кратко поручује.
На Бадњи дан, након свете литургије, Марко и Катарина ће заједно са свештеником обилазити породице од куће до куће. Отац Слободан Марин истиче колико овакви тренуци значе људима који живе скромно.
"План је да обиђемо наше парохијане којима је помоћ најпотребнија и да им однесемо печенице, пакете са храном и хигијеном, кромпир и пакетиће за дјецу. Да и они имају радостан Божић. Да, када ми сједнемо за своју божићну трпезу, будемо радосни у срцу јер смо обрадовали некога", истиче он.
Према његовим ријечима, сусрет са људима којима носе помоћ увијек је посебно емотивна.
"Када изађемо из возила и почнемо износити поклоне, људима сузе крену на очи. Они нама нуде шта год имају, приглавке или нешто што су сами направили. Видите онда колико им значи што нису заборављени", прича отац Слободан.
Међу породицама којима помажу има људи свих генерација. И старих и младих и дјеце. Многи често занемарени од система, али не и од своје цркве и комшија.
"Наша је дужност и обавеза да бринемо о њима. Јер знамо колико тешко живе", додаје свештеник.
На свом примјеру породица Цвијетић подсјећа на праву суштину Божића, на љубав, заједништво и бригу за ближњег. Јер Божић није само датум у календару, већ тренутак када се доброта дијели, а нада враћа у домове оних којима је најпотребнија.
