Двоје младих повријеђено, ватрогасци сјекли ауто да их извуку

Извор:

АТВ

06.01.2026

09:51

Несрећа у мјесту Мучиновац
Фото: Фејсбук

Двије млађе особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила данас, 6. јануара, када је ауди слетио са коловоза у провалију, тридесетак метара испод нивоа пута.

Незгода се догодила у раним јутарњим часовима на планинском превоју Мучиновац, на магистралном путу Посушје – Јабланица

Полиција јавила Ватрогасној јединици Посушје, те су њени припадници отишли на лице мјеста незгоде у 3.05. На лице мјеста су дошла четири ватрогасца са техничким возилом.

Ватрогасци су по доласку на терене утврдили да се у возилу налазе двије млађе особе, од којих је једна била без свијести и приклијештена деформисаном каросеријом возила.

Они су обезбиједили мјесто удеса и стабилизовали ауто, након чега је, у сарадњи с тимом Хитне медицинске помоћи, Полицијом и припадницима ХГСС-а Посушје, почела техничка интервенција уз употребу алата за резање возила.

Повријеђени су извучени и у 4.10, уз кориштење носила и смјештени у возило Хитне медицинске помоћи, наводе из Ватрогасне јединице Посушје.

Саобраћајна несрећа

несрећа

