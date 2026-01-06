Двоје младих повријеђено, ватрогасци сјекли ауто да их извуку

Извор:
АТВ
06.01.2026
09:51
Коментари:0
Двије млађе особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила данас, 6. јануара, када је ауди слетио са коловоза у провалију, тридесетак метара испод нивоа пута.
Незгода се догодила у раним јутарњим часовима на планинском превоју Мучиновац, на магистралном путу Посушје – Јабланица
Кошарка
Јокић није играо, а опет доминирао - ВИДЕО
Полиција јавила Ватрогасној јединици Посушје, те су њени припадници отишли на лице мјеста незгоде у 3.05. На лице мјеста су дошла четири ватрогасца са техничким возилом.
Ватрогасци су по доласку на терене утврдили да се у возилу налазе двије млађе особе, од којих је једна била без свијести и приклијештена деформисаном каросеријом возила.
Занимљивости
Етнолог открио све о обичајима на Бадњи дан: Шта симболизују слама, бадњак и пијукање?
Они су обезбиједили мјесто удеса и стабилизовали ауто, након чега је, у сарадњи с тимом Хитне медицинске помоћи, Полицијом и припадницима ХГСС-а Посушје, почела техничка интервенција уз употребу алата за резање возила.
Повријеђени су извучени и у 4.10, уз кориштење носила и смјештени у возило Хитне медицинске помоћи, наводе из Ватрогасне јединице Посушје.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч7
Србија
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
36
12
31
12
30
12
25
12
07
Тренутно на програму