Бањалука: Одјекнула експлозија, гори трафостаница

Извор:

Провјерено.инфо

05.01.2026

22:54

Пожар у Трапистима
Фото: Screenshot

Више домаћинстава остало је без електричне енергије након пожара који је избио на трафостаници у бањалучком насељу Траписти, у близини Ловачког ресторана.

Према ријечима мјештана, најприје се чула снажна експлозија, након чега су уочени варничење и пламен на трафостаници, пише портал "Провјерено.инфо".

О догађају су одмах обавијештени полиција и ватрогасци, који су убрзо изашли на терен.

Узрок пожара за сада није познат, а више информација очекује се након увиђаја.

