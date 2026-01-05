Бањалука: Одјекнула експлозија, гори трафостаница

Извор:
Више домаћинстава остало је без електричне енергије након пожара који је избио на трафостаници у бањалучком насељу Траписти, у близини Ловачког ресторана.
Према ријечима мјештана, најприје се чула снажна експлозија, након чега су уочени варничење и пламен на трафостаници, пише портал "Провјерено.инфо".
О догађају су одмах обавијештени полиција и ватрогасци, који су убрзо изашли на терен.
Узрок пожара за сада није познат, а више информација очекује се након увиђаја.
