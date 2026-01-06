Logo
Large banner

Мерцедесом покосио двије дјевојчице (16) на пјешачком

Извор:

Телеграф

06.01.2026

09:14

Коментари:

0
Мерцедесом покосио двије дјевојчице (16) на пјешачком

У тешкој саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у Младеновцу, повријеђене су двије малољетне дјевојке (16) када је на њих налетио аутомобил док су прелазиле улицу.

До удеса је дошло у тренутку када су шеснаестогодишњакиње покушале да пређу коловоз на обиљеженом пјешачком прелазу.

badnji dan

Занимљивости

Доносимо најљепше честитке за Бадњи дан и Бадње вече

Према првим информацијама, на њих је налетио аутомобил марке "мерцедес", којим је управљао возач идентификован као Ж.Р.

Ударац је био силовит, а на лице мјеста је одмах изашла екипа Хитне помоћи која је повријеђене дјевојчице транспортовала у Ургентни центар.

Стање повријеђених и резултати алко-теста

Након детаљних прегледа у Ургентном центру, љекарима и родитељима је лакнуло – упркос страшном призору, дјевојчицама су констатоване лаке тјелесне повреде.

Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај и тестирала возача на присуство алкохола.

63b83a9286231 badnjak

Занимљивости

Како испоштовати божићне обичаје у граду: Бадњак можете купити, али ово је велика грешка

Утврђено је да возач Ж.Р. није био под дејством алкохола у тренутку незгоде.

Кривична пријава по налогу тужилаштва

Иако возач није био пијан, због чињенице да је до контакта дошло на пјешачком прелазу и да су у питању малољетна лица, надлежно тужилаштво је одмах реаговало.

По налогу тужилаштва, против возача Ж.Р. поднијета је кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.

Истрага ће утврдити тачну брзину кретања возила и све околности које су довеле до ове незгоде, пише "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Србија

Mladenovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

Тенис

Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

3 ч

3
Излила се ријека Заломка

Градови и општине

Коначно нормализован саобраћај између Невесиња и Гацка

3 ч

0
Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО

Свијет

Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО

4 ч

0
Како се правилно сијече бадњак?

Савјети

Како се правилно сијече бадњак?

4 ч

0

Више из рубрике

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

Србија

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

4 ч

0
Пронађено тијело жене, нема докумената

Србија

Пронађено тијело жене, нема докумената

17 ч

0
Запалио се аутомобил на граници

Србија

Стравичан снимак са границе: Ватра ''гута'' аутомобил

18 ч

0
Тежак удес: Ватрогасци извлачили човјека из аута

Србија

Тежак удес: Ватрогасци извлачили човјека из аута

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner