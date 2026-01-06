Мерцедесом покосио двије дјевојчице (16) на пјешачком

Извор:
Телеграф
06.01.2026
09:14
Коментари:0
У тешкој саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у Младеновцу, повријеђене су двије малољетне дјевојке (16) када је на њих налетио аутомобил док су прелазиле улицу.
До удеса је дошло у тренутку када су шеснаестогодишњакиње покушале да пређу коловоз на обиљеженом пјешачком прелазу.
Према првим информацијама, на њих је налетио аутомобил марке "мерцедес", којим је управљао возач идентификован као Ж.Р.
Ударац је био силовит, а на лице мјеста је одмах изашла екипа Хитне помоћи која је повријеђене дјевојчице транспортовала у Ургентни центар.
Након детаљних прегледа у Ургентном центру, љекарима и родитељима је лакнуло – упркос страшном призору, дјевојчицама су констатоване лаке тјелесне повреде.
Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај и тестирала возача на присуство алкохола.
Утврђено је да возач Ж.Р. није био под дејством алкохола у тренутку незгоде.
Иако возач није био пијан, због чињенице да је до контакта дошло на пјешачком прелазу и да су у питању малољетна лица, надлежно тужилаштво је одмах реаговало.
По налогу тужилаштва, против возача Ж.Р. поднијета је кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Истрага ће утврдити тачну брзину кретања возила и све околности које су довеле до ове незгоде, пише "Телеграф".
