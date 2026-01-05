Пронађено тијело жене, нема докумената

Извор:
Агенције
05.01.2026
19:18
Коментари:0
На подручју београдске општине Вождовац, на углу Булевара Пека Дапчевића и Вождовачког кружног пута, у недјељу, 4. јануара око 22 сата пронађено је тијело старије жене.
Како преносе српски медији, код жене нису пронађени документи.
Према првим информацијама, на тијелу нису уочени трагови насилне смрти.
Хроника
Претреси и хапшења у Бањалуци
На мјесто догађаја одмах су изашли припадници полиције, а о случају је обавјештено и надлежно тужилаштво.
По налогу тужилаштва, наложена је обдукција, којом ће бити утврђен тачан узрок смрти.
Истрага је у току.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму