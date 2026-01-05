Logo
Пронађено тијело жене, нема докумената

Извор:

Агенције

05.01.2026

19:18

Пронађено тијело жене, нема докумената

На подручју београдске општине Вождовац, на углу Булевара Пека Дапчевића и Вождовачког кружног пута, у недјељу, 4. јануара око 22 сата пронађено је тијело старије жене.

Како преносе српски медији, код жене нису пронађени документи.

Према првим информацијама, на тијелу нису уочени трагови насилне смрти.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Претреси и хапшења у Бањалуци

На мјесто догађаја одмах су изашли припадници полиције, а о случају је обавјештено и надлежно тужилаштво.

По налогу тужилаштва, наложена је обдукција, којом ће бити утврђен тачан узрок смрти.

Истрага је у току.

tijelo

Београд

