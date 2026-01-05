Вучић: Сваки успјех Српске ми у Србији са радошћу ишчекујемо

05.01.2026
Предсједник Србије, Александар Вучић поручио је са церемоније отврања нове болнице "Свети архиђакон Стефан – девети јануар", да је срећан што може да подијели тренуттке радости, те да ће Србија увијек бити уз свој народ у Републици Српској.
"Ја сам срећан што могу са вама да подијелим тренутке радости поводом отварања једног велелепног објекта. Ја разумијем директора болнице Недељка Ламбету и градоначелника Мирка Ћурића који су хтјели да се похвале овим објектом, јер имају чиме да се похвале. Више од 60 милиона евра уложити у здравствени објекат у Српској јесте подвиг и честитам грађанима Требиња и грађанима Српске", рекао је Вучић.
Додаје да је изградња ове болнице велика ствар за овај крај, те да је у данашњем свијету важно пет ствари.
"У данашњем свијету само пет ствари су од великог значаја и биће одлучујуће у будућности. Запамтите: под један – војска и одбрана земље; под два – енергија и енергетика; под три – храна и вода; под четири – здравство; и под пет – вјештачка интелигенција. То је јединих пет системски важних ствари за опстанак народа у будућности", поручио је Вучић.
Истиче да је добро што Република Српска посвећује пажњу лијечењу људи, старијих и дјеце.
"Сваки успјех Републике Српске и ми у Србији са радошћу ишчекујемо, можда чак и страственије и снажније него када ми постигнемо успјех. Волимо Српску и не стидимо се да то кажемо. Припадамо истом народу и не стидимо се да то кажемо. То истичемо јер ћемо, у складу са свим споразумима које имамо, увијек чувати наш српски језик и писмо ћирилично, увијек чувати све наше културне, економске и све друге везе", нагласио је Вучић.
Подсјетио је окупљене да је прије доласка на церемонију посјетио Мркоњић, мјесто гдје је рођен Свети Василије Острошки.
"Када смо долазили овдје из Мостара и правца Стоца, преко Љубиња, отишли смо у Мркоњиће, мјесто гдје је рођен Свети Василије. Колико је могла, Србија је помогла обнову и изградњу читаве цркве и тог духовног центра и наставићемо то да чинимо", рекао је Вучић.
Додаје да је Свети Василије је у тешким временима имао једну реченицу, а то је: лако је ићи широким путем, само широким путем не отварате најважнија врата и капије.
"Понекад је потребно изабрати тежи пут, онај који изгледа трновит и који дјелује као немогућ, али то је пут части и образа. Када идете тим путем, отворићете најважније капије и врата која би благосиљао и Свети Василије", нагласио је Вучић.
Додао је да се народу обраћа са најчаснијег мјеста на свијету, те да осјећа дужност да упозори народ и људе.
"Сачували смо мир и успјећемо то и убудуће. Потребни су нам разговори и морамо да знамо како су се са нама обрачунавали када нисмо били снажни. Наставићемо да помажемо све пројекте – од болница, домова здравља, вртића, школа – све пројекте у Републици Српској. Хтјели смо и на нивоу Федерације, нису хтјели нашу руку и помоћ. Они не знају шта се све промијенило у протеклих 15 година јер и даље вјерују у сопствене лажи сопствених медија и политичара", рекао је Вучић.
Наглашава да народ у Републици Српској увијек може да рачуна на подршку Србије.
"Увијек можете да рачунате на нашу подршку и хвала вам, предсједниче Додик, што сте ме позвали да присуствујем. Краљ Александар је имао важно обраћање прије смрти и Требиње је добро мјесто за важне говоре. Тешка година нам предстоји, политички најтежа. Морамо да чувамо једни друге и сада је вријеме да своју снагу покажемо тиме што ћемо нудити дијалог и разговоре, али и бити спремни да бранимо огњишта и чувамо српско име и презиме", закључио је Вучић.
