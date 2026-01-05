Потресни опроштаји од Стефана који је у Швајцарској страдао као херој

Извор:
Телеграф
05.01.2026
08:56
Пријатељи се потресним ријечима опраштају од Стефана Ивановића (31), младића из Србије који је страдао у стравичном пожару у бару у Швајцарској у новогодишњој ноћи.
Стефан, који је у поменутом локалу радио као обезбјеђење, погинуо је покушавајући да спаси животе младих људи.
"Стефи, шта да кажем? Толико је тога да се каже... Био си од оних људи који улазе у живот без помпе, а заузму огромно место. Брат, друг, колега, био сви све. Никада у теби није било злобе, био си златан пријатељ. Твоје одсуство ће заувек оставити празнину у нашим срцима. Љубав коју си имао према нама и љубав коју ми имамо према теби не може се описати речима. Твој одлазак носи толико бола, али и драгоцене успомене, смех, једноставне тренутке који су данас постали благо. Отишао си као херој. Увек си мислио на друге пре него на себе. И ми ћемо заувек чувати, носити и поштовати твоју успомену. Могао бих да пишем редове и редове, али би ми ти рекао да је то предуго за читање и да, као и увек, превише причам. Недостајаћеш нам, Стефи, или, како сам те звао 'брате мој'", стоји у потресној поруци Стефановог друга Рубена.
Они који су Стефана познавали не могу да се опораве од шока и бола, али истичу да Стефан никако другачије не би напустио овај свијет, него као херој.
"Имала сам срећу да познајем Стефана. Никада нећу заборавити овог дива са дечјим срцем, пуним доброте и посвећености. Веома сам тужна, али нисам изненађена што си изабрао друге пре сопственог живота. Мислим да си у том тренутку знао да је то твоје место и да си био тачно тамо где си желео да будеш… Спасио си многе животе. Моје мајчинско срце испуњено је тугом због твоје маме, која би, сигурна сам, радије желела да не будеш херој, већ да се вратиш кући... Твој осмех носим у свом срцу. Хвала ти што си обасјао наше животе. Почивај у миру", писали су Стефанови пријатељи у потресним објавама, преноси Телеграф.
"Анђео који је прерано отишао. Памтићемо га по томе какав је херој увијек био и остао до краја", "Дао си свој живот да спасиш друге, ти си анђео који је отишао прерано", "Почивај у миру, брате наш, заувијек ћеш бити у нашим срцима"...
Подсетимо, у стравичном пожару који је избио у новогодишњој ноћи у бару "Ла Констелатион" у Кран Монтани у Швајцарској, живот је изгубило 40 младих људи, а више од 100 је повријеђено. Међу њима и двоје српских држављана. Стефан се данима водио као нестао, а онда је јуче стигла најгора могућа вијест, да је Стефан међу страдалима.
Швајцарски медији су писали о Стефановом херојству и томе како је изгубио живот спасавајући друге младе људе.
