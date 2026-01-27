Шта предсказује облачно вријеме на Светог Саву?

Извор:
Жена Блиц
27.01.2026
07:36
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Светог Саву који се сматра једном од најзначајнијих личности српске историје. Свети Сава је први српски архиепископ и оснивач Српске православне цркве, али његов дан постао је симбол духовности, знања и заштите школе и деце. Слави га како цркве и школе, тако и многе породице широм Србије и дијаспоре.
Свети Сава, обиљежава се у част првог српског архиепископа. Овај дан има богату историју и дубоке коријене у народној традицији. Његово име носи образовање, а кроз вјекове је постао симбол просветитељства и културног идентитета. У црквама се тог дана служе литургије, а свештеници благосиљају вјернике и дјецу, подсјећајући их на вриједности које је Сава преносио – вјеру, знање и међусобно поштовање.
Према народним обичајима, данашњи дан прати више ритуала и симбола. Људи вјерују да временски услови тог дана могу најавити каква ће бити наредна година. Сунчано вријеме сматра се добрим знаком, док облачно или вјетровито време носи упозорење да треба бити опрезан. У неким крајевима Србије постојали су и стари обичаји заштите стоке и домаћинстава вјеровало се да одређене боје и симболи могу привући или одбити зле силе.
Жене тог дана смију да раде кућне послове, а чак је пожељно да се обави велико спремање.
Рођен је 1169. године као најмлађи син српског жупана Стефана Немање. Световно име било му је Растко. Одрекао се световног живота и замонашио веома млад, око 1192. године, на Светој Гори, у руском манастиру Свети Пантелејмон.У Србију се вратио 1208. године да потпуно измири завађену браћу. Бавио се просветитељским радом преносећи основне вјерске и световне поуке.
Умро је у Трнову 25. јануара 1236. године, на повратку са ходочашћа у Јерусалим, послије једне дипломатске мисије за бугарску архиепископију.
Према записима из тог времена, глас о смрти Растка Немањића стигао је у Србију 27. јануара, па се у СПЦ на тај дан служе литургије.
Његове мошти су из Трнова пренете у Србију и сахрањене у манастиру Милешеви 1237. године.
Савин култ је у народу био јак због чега је у вријеме Банатског устанка, 1594. године, велики везир Синан паша наредио је да се мошти Светог Саве однесу из манастира Милешеве и спале у Београду, на Врачару.
Празник Свети Сава је установљен за школску славу 1840. године, на предлог Атанасија Николића, ректора Лицеја из Крагујевца.
Послије полувековне забране, 1990. године поново се обележава као школска слава. Нарочито ревносно Светог Саву празнују сточари из разних крајева.
Тенис
2 ч0
Тенис
2 ч0
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму