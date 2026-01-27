Дедоларизација и дигитализација: Умјесто јединствене валуте, БРИКС иде ка овом рјешењу

Извор:
Централна банка Индије предложила је да земље организације БРИКС повежу своје дигиталне валуте како би се олакшала прекогранична трговина и плаћања у туризму, што би могло да смањи ослањање на амерички долар.
Како преносе медији, приједлог ће се наћи на дневном реду самита БРИКС-а 2026. године, чији је домаћин Индија.
Уколико иницијатива буде усвојена, то ће бити први формални приједлог за међусобно повезивање дигиталних валута чланица блока, наводи "Берлинер цајтунг".
Иницијатива би могла да изазове незадовољство САД које су раније упозоравале на покушаје заобилажења долара. Амерички предсједник Доналд Трамп раније је БРИКС описао као "антиамерички савез" и запријетио увођењем царина његовим чланицама.
Дискусије о смањењу зависности од америчког долара нису нове унутар БРИКС-а, али је сада - умјесто дуго дискутоване заједничке валуте - фокус на успостављању заједничког платног система.
"Неће бити јединствене валуте, али ће постојати јединствена платформа за плаћање", објаснио је руски сенатор Владимир Џабаров. Циљ је да се преко такозваног "БРИКС Пеја" створи дигитална архитектура плаћања која омогућава директна поравнања у националним валутама.
Ово би омогућило директну обраду трансакција, заобилазећи клириншке куће засноване на долару или системе којима доминира Запад, попут СВИФТ-а.
Пројекат је још увијек у раној фази. Ниједна од главних земаља БРИКС-а још увијек није у потпуности имплементирала дигиталну валуту централне банке. Техничка интероперабилност система остаје неријешена, као и регулаторна питања у вези са приступом подацима, рјешавањем трговинских неравнотежа и структурама управљања.
Ипак, упркос тешкоћама, алтернативе долару добијају на значају. Циљ је стварање инфраструктуре која смањује трошкове трансакција, рањивост на санкције и проширује опције економске политике доступне државама чланицама.
Функционалан платни систем БРИКС-а не би одмах окончао глобалну улогу долара, али би дугорочно могао да ограничи моћ фискалних санкција САД и њихових европских савезника.
Остаје да се види да ли ће и у ком облику БРИКС плаћање бити имплементирано. Међутим, са планираним повезивањем дигиталних валута централних банака, пројекат први пут добија конкретан институционални облик.
