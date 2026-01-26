Logo
Цијена злата премашила 5.000 долара први пут у историји

Извор:

СРНА

26.01.2026

08:35

Цијена злата премашила 5.000 долара први пут у историји
Фото: Pixabay

Цијена унце злата данас је први пут у историји пробила ниво од 5.000 долара, чиме је настављен тренд раста јер улагачи због геополитичких напетости траже сигурније уточиште за свој капитал.

Раст напетости између САД и ЕУ у вези са Гренландом изазвао је прошле седмице несигурност на свјетским финанцијским тржиштима, па је цијена злата снажно порасла.

Јутрос је ојачала додатних 0,9 одсто, на 5.029 долара по унци.

Прошле је године цијена тог племенитог метала скочила 64 посто, захваљујући смањењу каматних стопа у САД, паду корса, потражњи средишњих банака и рекордном приливу новца у фондове.

Независни аналитичар Росс Норман рекао је да се процјењује да би ове године цијена унце злата могла достићи и 6.400 долара, док би просјечна цијена могла бити 5.375 долара, преноси "Ројтерс".

Коментари (0)
