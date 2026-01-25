Logo
Large banner

Трамп: Тим споразумом Канада уништава саму себе

25.01.2026

21:09

Коментари:

0
Трамп: Тим споразумом Канада уништава саму себе
Фото: Tanjug / AP / Sean Kilpatrick

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Канада уништава саму себе потенцијалним трговинским споразумом са Кином.

"Споразум са Кином је катастрофа за Канаду", написао је Трамп вечерас на мрежи "Трут сошл".

Он је додао да очекује да ће споразум са Пекингом бити један од најгорих у историји.

Трамп је јуче рекао да ће, ако Канада склопи споразум са Кином, сва канадска роба која улази у САД одмах бити подложна тарифама од 100 одсто.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Кина

Канада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Французи испоручили Кијеву дронове: Могу да пређу и до 500 километара

Свијет

Французи испоручили Кијеву дронове: Могу да пређу и до 500 километара

3 ч

0
"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

Економија

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

4 ч

0
Трамп на Форуму у Давосу

Свијет

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

1 д

0
Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

Свијет

Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

2 д

0

Више из рубрике

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

Економија

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

4 ч

0
Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

Економија

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

4 ч

0
Подаци Пореске: Највећа исплаћена мјесечна плата готово 300.000 евра

Економија

Подаци Пореске: Највећа исплаћена мјесечна плата готово 300.000 евра

4 ч

0
Највећа просјечна плата у Српској исплаћена је у овој дјелатности

Економија

Највећа просјечна плата у Српској исплаћена је у овој дјелатности

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

14

Душан Мандић проглашен за МВП финала

22

10

Киша и јак вјетар направили пуно проблема: Улице под водом, оборена стабла; Екипе на терену

21

59

Централне вијести АТВ-а, 25.01.2026.

21

59

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

21

53

Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner