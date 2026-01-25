Трамп: Тим споразумом Канада уништава саму себе

25.01.2026
21:09
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Канада уништава саму себе потенцијалним трговинским споразумом са Кином.
"Споразум са Кином је катастрофа за Канаду", написао је Трамп вечерас на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да очекује да ће споразум са Пекингом бити један од најгорих у историји.
Трамп је јуче рекао да ће, ако Канада склопи споразум са Кином, сва канадска роба која улази у САД одмах бити подложна тарифама од 100 одсто.
