Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

23.01.2026

23:03

Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Предсједник САД-а Доналд Трамп саопштио је данас да се Канада противи изградњи система противракетне одбране „Златна купола“ изнад Гренланда.

"Канада се противи изградњи Златне куполе изнад Гренланда, иако би Златна купола заштитила Канаду", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Он је такође напоменуо да је Канада умјесто тога изабрала сарадњу са Кином, која би их, према његовим ријечима, ''појела'' у року од годину дана.

Трамп је раније у интервјуу за CNBC рекао да би оквирни споразум за Гренланд подразумијевао да САД и савезници заједно раде на америчком систему противракетне одбране "Златна купола" и "права на минерале" на Гренланду.

Канада

Доналд Трамп

Златна купола

