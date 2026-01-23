Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

23.01.2026
23:03
Коментари:0
Предсједник САД-а Доналд Трамп саопштио је данас да се Канада противи изградњи система противракетне одбране „Златна купола“ изнад Гренланда.
"Канада се противи изградњи Златне куполе изнад Гренланда, иако би Златна купола заштитила Канаду", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Он је такође напоменуо да је Канада умјесто тога изабрала сарадњу са Кином, која би их, према његовим ријечима, ''појела'' у року од годину дана.
Трамп је раније у интервјуу за CNBC рекао да би оквирни споразум за Гренланд подразумијевао да САД и савезници заједно раде на америчком систему противракетне одбране "Златна купола" и "права на минерале" на Гренланду.
