Јак земљотрес у Турској

Извор:

Телеграф

23.01.2026

22:37

Јак земљотрес у Турској
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5,2 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у петак, 23. јануара 2026. године у 22,24 часова, на подручју западне Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.1432 и дужине 28.236 северно од Измира.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф)

Земљотрес

Turska

