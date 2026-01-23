Јак земљотрес у Турској

Извор:
23.01.2026
Земљотрес магнитуде 5,2 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у петак, 23. јануара 2026. године у 22,24 часова, на подручју западне Турске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.1432 и дужине 28.236 северно од Измира.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
