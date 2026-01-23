Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

Извор:
Танјуг
23.01.2026
22:36
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде побиједили су вечерас као гости Виртус резултатом 102:93 у мечу 24. кола Евролиге. Звезда послије треће узастопне побједе, све три остварене у гостима, сад има скор 14-10, а Виртус је на 11-13.
Џаред Батлер је са 16 поена био најефикаснији у побједи Звезде, Џордан Нвора је дао 15, по 13 су дали Никола Калинић и Чима Монеке, Ебука Изунду 12, Сами Оџелеј 11, а 10 Коди Милер-Мекинтајер.
Мухамет Дијуф је дао 21 поен за Виртус, Дерик Алстон је дао 18, Карсен Едвардс је дао 16, а Мет Морган 14. Повријеђени Ален Смаилагић није играо за Виртус.
Послије прве дионице Звезда је водила 31:26, а почетком друге је имала плус 10 - 36:26. На полувријеме је Звезда отишла са плус пет - 57:52. Звезда је средином треће дионице опет стекла двоцифрену предност, после 30 минута игре водила је 82:68 и већ тад је било јасно да ће славити пети пут у низу против Виртуса, а трећи пут узастопно у Болоњи.
Звезда у наредном колу сљедећег петка дочекује Дубаи.
