Игокеа добија појачање

23.01.2026

12:43

Игокеа добија појачање
Фото: КК Игокеа

Кошаркашки клуб Игокеа м:тел је потписао 2 нова играча, Александра Лазића и Новака Мусића како би појачали конкуренцију у тиму.

Александар Лазић нови играч Игокеа м:тел, рођен 10. јуна 1996. у Милићима и висок 203 cm.

Игра на позицији 3 и 4, а током каријере наступао је за бројне клубове у региону и Европи, укључујући Слован, Приморску Олимпију, Мегу, Цедевита Олимпију, Морнар, Будућност, Спартак, ЈДА Дијон са којим је играо у Basketball Champions League. У Лакташе долази из Либана гдје је наступао за Maristes Champville . Играч који може да игра на више позиција и кога карактерише да повезује тим кроз радну етику и борбеност.

Кроз каријеру је прошао све селекције репрезентације БиХ, и учествовао у протеклом Европском првенству.

Новак Мусић, након 7 сезона поново у Игокеа м:тел.

Играч који је рођен 27.5.1998, са висином 188 покрива позицију бека и повратник у АБА лигу. Своју каријеру је градио кроз екипе , Смедерева, Беовук, ОКК Београд, Игокеа м:тел, Мега, Арка Гдyниа, Зиелона Гора, Аргес Питести, а у Игокеау м:тел длази из тима Патриоти Левице гдје уе имао статистику од 9 поена, 3.5 скокова и 4.5 асистенција у просјеку. Поред домаће лиге Новак је са екипом Патриоти Левице наступао у Basketball Champions League. За репрезентацију Србије уписао је наступе у селекцијама У16, У18 и У20.

А екипу Игокеа м:тел је напустио Петар Поповић с којим је споразумно договорен прекид сарадње. Клуб из Лакташа жели Петру све најбоље у наставку каријере.

