Леброн о Јокићу и Србији: „Никада нећу да заборавим тај тренутак“

Извор:

Спутник Србија

21.01.2026

22:19

Коментари:

0
Током сусрета Денвера и Лос Анђелес Лејкерса у једној од пауза Николи Јокићу прошао је Леброн Џејмс како би се поздравио са њим. Њихов поздрав изазвао је пажњу па је о њему Леброн касније говорио на конференцији.

Кошаркаши Лејкерса су на погон Луке Дончића савладали Денвер, а један од главних актера био је и Леброн Џејмс. Јокић је сједио поред клупе и пратио меч па му је у једном тренутку Леброн пришао.

„Поштујем великане игре. Јокић је један од највећих који су икада играли ову игру. За мене је било лако да му приђем и да му једноставно укажем поштовање“, рекао је кошаркаш Лејкерса.

Већ је раније знао Леброн да упути лијепе речи Јокићу, а сада се присјетио и меча са Србијом на Олимпијским играма у Паризу 2024. године.

Милорад Додик

Република Српска

Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

„То је једна од најбољих утакмица икада одиграних. Играо сам много сјајних утакмица - финала НБА лиге, утакмице на Олимпијским играма, у регуларном дијелу сезоне у НБА лиги, средњој школи... међутим, ова се налази међу најбољима. Никада нећу да заборавим тај тренутак“, истакао је Џејмс.

Србија је тада била близу историјске побједе, али су на крају Американци успели да нађу тајни рецепт и сломе маестралне Орлове.

