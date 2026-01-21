Logo
Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре

Извор:

РТРС

21.01.2026

21:52

Коментари:

Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да пекари некоректним понашањем покушавају да искористе причу и поскупе хљеб те најавио да ће предложити формирање државног предузећа које ће производити народни хљеб.

"Није могуће да је хљеб у Србији једна КМ, а код нас двије, а већину пшенице увозимо из Србије, имамо јефтинију струју, субвенције. Формираћемо највјероватније државне пекаре или ћемо са једним бројем њих направити споразум и ограничити цијену", рекао је Додик.

Пекара-21012026

Бања Лука

Поскупјели пекарски производи у Бањалуци

Он је навео да ће формирање тог државног предузећа бити његов приједлог, а да онај ко хоће да једе скуп хљеб нека плаћа колико хоће.

"Предузећемо мјере, у Републици Српској не тече мед и млијеко, али је нешто боље него што је било", изјавио је Додик за РТРС.

Указао да су у два наврата добро повећане плате, јер је намјера била да се плаћа рад, нагласивши да су плате повећане дупло више него што је инфлација, а повећане су и пензије и борачки додатак.

Он је напоменуо и да је у прошлој години у приватном сектору у Српској запослено 1.000 нових радника, док је 4.000 отпуштено у ФБиХ, гдје је и задуженост веће.

Додик је најавио да ће на Сретење, који се обиљежавамо и као празник у Републици Српској, у оквиру Универзитетског клиничког центра бити отворено ново одјељење за смјештај тешко обољелих лица.

Навео је да је то идеја бившег директора УКЦ-а Владе Ђајића која је била веома корисна и потребна, те да се радило на томе иако се није знало како ће се завршити, али да је веома битно за пацијенте обољеле од најтеже болести.

