Какав ударац за Леброна Џејмса: Крај невјероватне серије која је трајала двије деценије

Извор:
Телеграф
11.02.2026
10:19
Коментари:0
Кошаркашки свијет остао је у шоку након потврде да Леброн Џејмс (41) ове сезоне неће бити у конкуренцији ни за једну индивидуалну награду НБА лиге, чиме је прекинут његов нестварни низ који је трајао од момента када је закорачио на паркете најјаче лиге свијета!
Наиме, Леброн је званично остао без шансе да се домогне било каквог признања (МВП, Алл-НБА тимови, итд.) јер ове сезоне неће успјети да достигне границу од 65 одиграних утакмица, што је услов који је лига увела прошле године како би натјерала звијезде да мање одмарају.
Из табора Лос Анђелес Лејкерса у уторак је стигла потврда да ће Џејмс пропустити меч против Сан Антонио Спарса (онај у којем их је Вембањама понизио) због артритиса у лијевом стопалу. Ово је само наставак проблема, јер је Леброн на самом почетку сезоне пропустио 14 утакмица због ишијаса.
Када се подвуче црта, утакмица против Спарса била је 18. коју је пропустио ове сезоне. С обзиром на то да су до краја остала само три меча, математички је немогуће да Леброн стигне до бројке од 65 наступа.
Ово је први пут од његове руки сезоне 2003. године да неће добити баш никакво признање од стране лиге.
Подсјетимо, он је те 2003/04 био дебитант године, а од тада је сваке наредне сезоне био биран или у идеалне петорке лиге (чак 13 пута у првој постави), или је освајао МВП титуле (четири пута)...
Правило од 65 утакмица, иако контроверзно, показало се као немилосрдно према ветерану који је у децембру напунио 41 годину. Иако и даље биљежи невјероватне бројке и на терену проводи просјечно 36 минута (као на посљедњем мечу против Оклахоме), тијело "Краља" више не може да издржи паклен темпо од 82 утакмице без повреда.
