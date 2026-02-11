Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка

Извор:
11.02.2026
Глобална патриотска револуција почела је у Будимпешти, а Мађарска је међу побједницима новог свјетског поретка, за разлику од ЕУ, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Сијарто је у видео-снимку објављеном на "Иксу" рекао да је глобална револуција добила подстицај чињеницом да је на чело САД дошао патриотски оријентисани лидер Доналд Трамп.
Мађарски министар спољних послова истакао је да је нови поредак заснован на билатералној и међудржавној сарадњи, као и на личном поштовању, пријатељству и лојалности.
"Док је свијет ишао из кризе у кризу, ми смо овдје постигли велике ствари у погледу економије", закључио је Сијарто.
The global patriotic revolution has started in Budapest, and Hungary is among the winners of this new world order. pic.twitter.com/473VYZ3Zkn— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 11, 2026
