Logo
Large banner

Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка

Извор:

СРНА

11.02.2026

11:53

Коментари:

0
Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка
Фото: АТВ

Глобална патриотска револуција почела је у Будимпешти, а Мађарска је међу побједницима новог свјетског поретка, за разлику од ЕУ, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Сијарто је у видео-снимку објављеном на "Иксу" рекао да је глобална револуција добила подстицај чињеницом да је на чело САД дошао патриотски оријентисани лидер Доналд Трамп.

Мађарски министар спољних послова истакао је да је нови поредак заснован на билатералној и међудржавној сарадњи, као и на личном поштовању, пријатељству и лојалности.

"Док је свијет ишао из кризе у кризу, ми смо овдје постигли велике ствари у погледу економије", закључио је Сијарто.

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

Свијет

Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

19 ч

0
Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

Свијет

Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

21 ч

0
Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

Свијет

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

1 д

0
Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Свијет

Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

1 д

0

Више из рубрике

Откривено на који начин се Епстајн обогатио

Свијет

Откривено на који начин се Епстајн обогатио

2 ч

0
Кремљ о могућим изборима у Украјини

Свијет

Кремљ о могућим изборима у Украјини

2 ч

0
"Хладни мир" је почео између Европе и САД

Свијет

"Хладни мир" је почео између Европе и САД

3 ч

0
Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди

Свијет

Трампов притисак уродио плодом, Зеленски се предаје

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

03

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

12

56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

12

52

Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

12

49

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

12

42

Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner