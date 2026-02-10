Logo
Large banner

Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

10.02.2026

17:22

Коментари:

0
Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ
Фото: pexels/Lubov Tandit

Европски лидери сматрају украјински сукоб својим ратом, што није случај, јер Русија није напала ниједну чланицу ЕУ, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.

Он је рекао да су европски лидери потпуно исфрустрирани због изолованости Брисела када се ради о процесу проналажења рјешења за сукоб у Украјини, те да је то један од разлога што посматрају тај сукоб као свој.

Сијарто је истакао да је очигледно да ЕУ подрива напоре предсједника САД Доналда Трампа са циљем постизања мира у Украјини.

Према његовим ријечима, многи су имали трансфер блама када су лидери ЕУ испратили предсједника Украјине Владимира Зеленског у Вашингтон и покушали да га спријече да потпише мировни споразум са Трампом.

"Да Европљани нису подривали напоре предсједника Трампа, вјерујем да би мир у нашем источном сусједству већ био постигнут. Видим да постоји потпуна фрустрација у Европи због изолованости. Као исход тога, европски лидери сматрају сукоб у Украјини својим ратом, нашим ратом, што није случај. Русија није напала ниједну чланицу ЕУ", нагласио је Сијарто.

Графит на Косову-10022026

Србија

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

Он је подсјетио да у сукобу учествују Русија и Украјина, те да то није "европски рат".

"То није наш рат. Украјина се не бори за нас, већ за себе. Стога им ми не дугујемо ништа и оштро се противимо слању новца мађарских пореских обвезника у рат са којим ми немамо ништа и за који не сносимо одговорност", закључио је Сијарто.

Подијели:

Тагови :

Москва

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Легла да спава након вечере, па завршила у коми: Сада је све упозорила на један симптом

3 ч

0
Ruža cvijet

Свијет

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

4 ч

0
Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

Свијет

Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

4 ч

0
Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци

Свијет

Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner