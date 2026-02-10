Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

10.02.2026
17:22
Коментари:0
Европски лидери сматрају украјински сукоб својим ратом, што није случај, јер Русија није напала ниједну чланицу ЕУ, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
Он је рекао да су европски лидери потпуно исфрустрирани због изолованости Брисела када се ради о процесу проналажења рјешења за сукоб у Украјини, те да је то један од разлога што посматрају тај сукоб као свој.
Сијарто је истакао да је очигледно да ЕУ подрива напоре предсједника САД Доналда Трампа са циљем постизања мира у Украјини.
Према његовим ријечима, многи су имали трансфер блама када су лидери ЕУ испратили предсједника Украјине Владимира Зеленског у Вашингтон и покушали да га спријече да потпише мировни споразум са Трампом.
"Да Европљани нису подривали напоре предсједника Трампа, вјерујем да би мир у нашем источном сусједству већ био постигнут. Видим да постоји потпуна фрустрација у Европи због изолованости. Као исход тога, европски лидери сматрају сукоб у Украјини својим ратом, нашим ратом, што није случај. Русија није напала ниједну чланицу ЕУ", нагласио је Сијарто.
Србија
Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић
Он је подсјетио да у сукобу учествују Русија и Украјина, те да то није "европски рат".
"То није наш рат. Украјина се не бори за нас, већ за себе. Стога им ми не дугујемо ништа и оштро се противимо слању новца мађарских пореских обвезника у рат са којим ми немамо ништа и за који не сносимо одговорност", закључио је Сијарто.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
18
20
17
20
16
20
14
20
10
Тренутно на програму