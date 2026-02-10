Logo
Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

10.02.2026

15:57

Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"
Фото: АТВ

Европска унија, вођена "фанатизмом санкција" и на инсистирање Украјине, разматра укључивање "Лукоила" и "Гаспрома" и енергетске корпорације "Росатом" у свој 20. пакет санкција Русији, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

- Европа тренутно пати од рата и од фанатизма санкционисања. Износе се све више дивљи приједлози. Сада желе да се на листу санкција додају `Росатом`, `Гаспром` и `Лукоил`, односно руске енергетске компаније - навео је Сијарто у емисији "Час истине".

Он је напоменуо да је сарадња са поменутим компанијама од кључне важности за Мађарску, како у погледу енергетске безбједности, тако и у погледу одржавања смањених трошкова комуналних услуга.

Према његовим ријечима, Кијев се залаже за тренутно увођење санкција ЕУ руској нуклеарној индустрији, нафтним и гасним компанијама.

Таг :

Петер Сијарто

