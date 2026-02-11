Откривено на који начин се Епстајн обогатио

Извор:
Скај њуз је истражио како је осрамоћени сексуални преступник Џефри Епстајн могао да финансира злочине које је починио. Истрага открива да је од ране фазе његове каријере било јасно да је знао како да се извуче са лажима како би напунио своје џепове.
Џефри Епстајн је имао моћ и утицај јер је имао новац. Привлачио је богатство и људе који су га такође жељели. Његово богатство је омогућило злочине које је починио. Улога новца у свему овоме не може се потцијенити.
Хаотичне посљедице његове смрти оставиле су многа питања о томе како је дошао до толиког новца. Његово царство обухватало је највећу приватну резиденцију на Менхетну, два сунцем обасјана острва и три авиона.
Да ли су то били плодови чисте финансијске вјештине или су постојали мрачнији елементи; уцјена прикривена финансијском стручношћу и слобода да се умијешају особе од интереса за безбједносне службе?
Ево шта је до сада познато.
Документ који је осуђени педофил потписао само два дана прије самоубиства 2019. године сугерише да је његова имовина вриједила око 580 милиона долара, што је у то вријеме било приближно 475 милиона евра, прије пореза и обавеза.
Фонд из 1953. године – вјероватно назван по години његовог рођења – био је фонд који је омогућавао да идентитет насљедника остане скривен, за разлику од обичног тестамента.
Коначну верзију документа, у којој је већи дио цензурисан, први пут је прошле недјеље објавило Министарство правде САД (DoJ). Она показује да је више од 40 људи требало да наслиједи милионе долара, укључујући Гислен Максвел, која је требало да добије 10 милиона долара.
Епстајн, рођен у Њујорку, сматран је математичким генијем, али упркос студирању, никада није дипломирао. Напустио је школу да би радио у просвети – без формалних квалификација, предавао је тинејџерима у приватној школи коју су похађали многи чланови њујоршке елите.
Након што је отпуштен – наводно због недостатка наставничких вјештина – добио је посао у инвестиционој банци Bear Stearns од тадашњег будућег извршног директора Алана „Ејса“ Гринберга, чија су дјеца похађала исту школу.
То је био његов први велики пробој, који је учврстио његов финансијски статус годинама.
Епстајн се попео у рангу банке у року од пет година, али је отишао 1981. године након кршења правила трговања, због чега га је компанија казнила са 2.500 долара – што је данас скоро 9.000 долара, или око 6.597 евра.
Он је тада рекао регулаторима да је у завршној фази свог рада у компанији Bear Stearns зарађивао више од 200.000 долара годишње – што би данас било око 710.000 долара, или 520.501 евро – кроз укупну надокнаду за консултантски рад и статус ограниченог партнера.
Можда је напустио банку, али то није био крај његових веза са институцијом, која је 27 година касније постала прва велика жртва финансијске кризе.
Од тог периода, Епстајнова опсесија приватношћу почела је да замагљује његове пословне односе. Његови пословни интереси послије 1981. године били су непровидни јер нису биле јавно трговане компаније, иако су судски поступци и појединачни поднесци открили ограничене информације о пословном учинку.
Основао је сопствену компанију специјализовану за наплату новца од појединаца и, наводно, одређених страних влада. Године 1987, ангажован је и као „консултант“ од стране тадашње компаније Towers Financial Corporation.
Напустио је фирму 1989. године, четири године прије него што је разоткривена као Понцијева шема. Зарађивао је 25.000 долара мјесечно радећи у компанији Towers и никада није оптужен у вези са преваром од 450 милиона долара. Компанија J Epstein & Company, основана 1988. године, означила је почетак појаве великих сума новца.
Та компанија је касније постала Финансијска трастова компанија након што је Епстајн преселио своје финансијске операције на Америчка Девичанска Острва, порески рај. Године 2011. основао је и Саутерн трастову компанију, која је касније постала његов главни извор прихода.
Степен у којем је приход који је остваривао – углавном ослобођен пореза – од клијената и инвестиција био легитиман једно је од кључних питања које и даље виси над Епстајновим активностима. Он је свакако избјегавао прописе који се примјењују на финансијске савјетнике, адвокате и рачуновође широм свијета представљајући се као консултант.
Анализа часописа Форбс открила је да су двије особе чиниле највећи дио накнада које су његове компаније наплатиле. Прво, J Epstein & Co је управљао финансијама америчког милијардера Леса Векснера, дугогодишњег шефа Викторијас Сикрета.
Утврђено је да му је Векснер платио 200 милиона долара прије него што су окончали сарадњу 2007. године.
Леон Блек, суоснивач инвестиционе фирме Аполо Глобал Менаџмент, наводно је платио Епштајновим компанијама 170 милиона долара између 2012. и 2017. године. У писму инвеститорима Апола 2020. године, написао је: „Дубоко жалим што сам био у било каквој вези са њим“, додајући да је њихов однос био ограничен на „планирање имовине, порезе и филантропске подухвате“.
Векснер је раније изјавио да је прекинуо везе са Епштајном 2007. године и негирао било какво сазнање о сексуалном злостављању.
Укупно, према Форбсу, Епстајн је повукао најмање 360 милиона долара дивиденди из својих компанија између 1999. и 2018. године и уштедио 300 милиона долара пореза захваљујући јурисдикцији Америчких Девичанских Острва.
Амерички тужиоци, према писању Фајненшел тајмса, сугерисали су да је Векснер примио исплату од 100 милиона долара од Епштајна 2008. године.
Оптужбе су се односиле на власника ланца продавница доњег веша који је тврдио да су му украдене стотине милиона долара док је Епштајн имао пуномоћје над његовим личним финансијама. „Фајненшел тајмс“, позивајући се на документа Министарства правде САД, навео је да оптужбе укључују неправилне куповине некретнина, при чему је Епштајн куповао некретнине од Векснера по сниженим цијенама.
Износ повраћаја новца је наводно откривен властима док је Векснеров правни тим сарађивао са истрагом прије Епстајнове смрти 2019. године.
Епстајн је претрпео огромне губитке након финансијске кризе крајем 2008. године. Финансијски траст је био инвеститор у фонду Беар Стернс који је пропао заједно са банком у марту те године – прва већа жртва кризе. Компанија је објавила нето губитке од 166 милиона долара између 2008. и 2010. године, што је довело до формирања нове компаније, Саутерн траст.
Такође је било широко објављено да је Епстајн изгубио новац због изложености хипотекарним хартијама од вриједности у компанији са сједиштем на Бермудима, гдје је претходно био предсједник управног одбора.
Епстајн је надгледао компанију Liquid Funding Ltd осам година, до 2007. године.
Неколико мјесеци прије његове смрти, Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ICIJ) објавио је извјештај у којем наводи доказе да је Епштајново богатство „прикривено“ кроз низ офшор компанија у пореским рајевима.
ICIJ, позивајући се на документа која су прегледали његови партнери McClatchy и Miami Herald, извијестио је да је Bear Stearns био међу власницима Liquid Funding-а и да су његови интереси повезани са финансијским производима који су постали симбол финансијског слома 2008. године.
Епстајн је очигледно зарадио новац кроз разне компаније, инвестиције и пореске структуре. Можда су биле легалне, али су могле служити и као параван. Документи које је објавило Министарство правде додатно подстичу сумње да је пунио џепове уцјењујући богате појединце, потенцијално тајним снимањем сексуалних активности на њиховим имањима.
Према овој теорији, „жртве“ би могле да остваре уштеде на порезима у замјену за додатна радна мјеста. Ова теза је добила на снази док су новинари анализирали обимну документацију.
Важно је нагласити да истакнути пословни односи не указују на незаконито понашање именованих појединаца.
Америчка инвестициона банка JPMorgan, која је Епстајна задржала као клијента између 1998. и 2013. године, а касније ријешила однос низом нагодби, убрзо након Епстајнове смрти открила је више од милијарду долара у сумњивим трансакцијама повезаним са њим.
Њујорк тајмс је објавио да је банка идентификовала хиљаде трансакција које су могле олакшати трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.
Финансијски новинари годинама покушавају да открију истину о Епстајновом богатству. Његова прича показује да је од самог почетка био мајстор манипулације. Али не би било изненађујуће ако се, након што се његова имовина исцрпи судским трошковима, одштетама и нагодбама са жртвама, испостави да још новца треба открити.
