Тришић Бабић: Српска посвећена очувању своје уставне позиције и надлежности

Извор:

СРНА

11.02.2026

12:30

Коментари:

Тришић Бабић: Српска посвећена очувању своје уставне позиције и надлежности
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић рекла је да Српска остаје снажно посвећена дијалогу, миру и стабилности, те очувању њене уставне позиције и надлежности.

Током састанка у Бањалуци са специјалним изаслаником за западни Балкан Министарства иностраних послова Норвешке Еириком Нестасом Матисеном, Тришић-Бабић је истакла да је делeгација Републике Српске имала изузетно успјешну вишедневну посјету САД, током које је наишла на пуно разумијевање своје позиције на састанцима са америчким високим званичницима.

Тришић Бабић и Матисен разговарали су и о актуелним политичким темама у Републици Српској и БиХ, саопштено је из Кабинета предсједника Републике Српске.

Састанку је присуствовала и амбасадор Норвешке у БиХ Катрине Биринг.

Ана Тришић Бабић

