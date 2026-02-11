Logo
Дан државности - саборност и понос

11.02.2026

11:03

Дан државности - саборност и понос

Саборност и понос је слоган под којим ће ове године Република Српска и Србија прослављати Дан државности - Сретење.

Овај концепт симболизује јединство, заједничку историју и културу српског народа.

Дан државности - саборност и понос
Дан државности - саборност и понос

Сретење се обиљежава као Дан државности Србије, Дан државности Републике Српске и Дан сјећања на Први српски устанак и све српске борце ослободилачких ратова.

Заједничко обиљежавање утврђено је Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа, донесеној на Свесрпском сабору у Београду 8. јуна 2024. године.

Овај празник, као Дан државности Републике Српске и Дан државност Србије од прошле године се заједнички обиљежава.

Први српски устанак против отоманске власти подигнут је 15. фебруара 1804. године у Орашцу и представља један од најзначајнијих догађаја у српској историји. На Сретење 1835. године донесен је и Сретењски устав.

У Бањалуци ће у петак, 13. фебруара поводом Дана државности Србије и Дана државности Републике Српске - Сретења, бити отворен нови центар за онкологију, а биће одржана и Свечана академија.

