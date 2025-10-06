Logo

06.10.2025

20:05

''Дани духовне културе Русије''; Концерт хора Сретењског манастира из Москве
Фото: АТВ

Поводом отварања манифестације "Дани духовне културе Русије", у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци одржава се концерт хора Сретењског манастира из Москве.

Овај ансамбал међу најистакнутијим је представницима руске културе.

Поред свог уобичајеног репертоара, који чини духовна музика, изводи и традиционалне руске народне, ратне пјесме и руске романсе. Од 2005-те постао је главни хор који прати литургијске службе патријарха московског и све Русије.

Свијет памти њихов наступ на отварању зимских Олимпијских игара у Сочију.

