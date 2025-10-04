Умро Иван Клима

Извор:
Агенције
04.10.2025
14:51

Иван Клима, чешки писац и антикомунистички дисидент чији су рад и живот обликовали тоталитарни режими Европе 20. века, преминуо је у 94. години.
Његов син Михал је за чешку новинску агенцију ЧТК рекао да је Клима преминуо у суботу ујутру код куће након дуге болести.
Клима је објављивао романе, драме, збирке кратких прича и есеје, као и дјечје књиге, постајући међународно познати писац чија су дјела преведена на више од 30 језика.
Рођен као Иван Каудерс 14. септембра 1931. у Прагу, Клима се суочио са својим првим репресивним режимом током Другог свјетског рата када је његова јеврејска породица депортована у нацистички концентрациони логор Терезијенштат. Упркос свим очекивањима, сви су преживјели.
Нови комунистички режим који је преузео власт у Чехословачкој 1948. године у почетку је изгледао обећавајуће за Климу и многе друге који су били прогоњени.
Клима је припадао групи талентованих писаца, укључујући Милана Кундеру, Павла Кохута и Лудвика Вацулика који су се послије рата са великим надама окренули комунизму, само да би били горко разочарани његовом тоталитарном природом и немилосрдном ликвидацијом противника, преноси Тегеграф.
