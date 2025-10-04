Logo

Умро Иван Клима

Извор:

Агенције

04.10.2025

14:51

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Иван Клима, чешки писац и антикомунистички дисидент чији су рад и живот обликовали тоталитарни режими Европе 20. века, преминуо је у 94. години.

Његов син Михал је за чешку новинску агенцију ЧТК рекао да је Клима преминуо у суботу ујутру код куће након дуге болести.

Клима је објављивао романе, драме, збирке кратких прича и есеје, као и дјечје књиге, постајући међународно познати писац чија су дјела преведена на више од 30 језика.

Рођен као Иван Каудерс 14. септембра 1931. у Прагу, Клима се суочио са својим првим репресивним режимом током Другог свјетског рата када је његова јеврејска породица депортована у нацистички концентрациони логор Терезијенштат. Упркос свим очекивањима, сви су преживјели.

Нови комунистички режим који је преузео власт у Чехословачкој 1948. године у почетку је изгледао обећавајуће за Климу и многе друге који су били прогоњени.

Клима је припадао групи талентованих писаца, укључујући Милана Кундеру, Павла Кохута и Лудвика Вацулика који су се послије рата са великим надама окренули комунизму, само да би били горко разочарани његовом тоталитарном природом и немилосрдном ликвидацијом противника, преноси Тегеграф.

Писац

knjiga

клима

