Стенли Тучи никада неће поновити ову улогу иако му је донијела номинацију за Оскара

03.10.2025

15:40

Стенли Тучи никада неће поновити ову улогу иако му је донијела номинацију за Оскара
Стенли Тучи је један од оних глумаца који осваја публику са невјероватном лакоћом.

Његова харизма и природност учиниле су га омиљеним лицем на великом платну, без обзира на жанр у којем се појављује, пише часопис Фар Оут .

Током своје богате каријере, остварио је низ запажених улога, сваку са препознатљивом лакоћом и шармом. Зато га редитељи радо позивају у наставке, као што је случај са филмом „Ђаво носи Праду“, гдје је повратак у улози стилисте Најџела био очигледан. Међутим, иако се истакао у бројним пројектима, није свака улога оставила позитиван траг на њега.

Улога која га је прогањала

У недавном интервјуу, Тучи је открио да је најтеже искуство у његовој каријери било играње улоге серијског убице Џорџа Харвија у филму „Дивне кости“ (2009).

„Не бих поново играо Џорџа Харвија, било је ужасно“, признао је Тучи за ЕТ. Иако му је изведба донијела номинације за Оскара, Златни глобус, БАФТА и награду САГ, глумац каже да га је мрачна природа лика дубоко дирнула. „То је одличан филм, али је било тешко искуство. Једноставно због улоге“, објаснио је.

У филму, адаптацији романа Алис Сиболд, Тучи игра поремећеног комшију који је силовао и убио најмање седам дјевојчица. Глумац је открио да му се лик толико згађао да је покушао да напусти пројекат на самом почетку.

„Питао сам Питера Џексона зашто ме је изабрао за улогу. Покушао сам да се извучем из улоге, што је лудо јер ми је посао био потребан“, рекао је. „Питао сам га: 'Зашто ме желиш?', а он је рекао: 'Зато што си смијешан.' Рекао сам: 'У реду.' Али разумијем шта је мислио.“

Редитељ је сматрао да ће Тучијев природни шарм спријечити да лик постане превише карикатуралан. „Морате играти против тога. Не можете се потпуно предати таквом лику јер је онда готово, филм је готов“, објаснио је глумац свој приступ улози.

Незабораван наступ, али без понављања

Упркос потресном искуству, Тучи је одрадио сјајан посао и заслужио бројне критичке похвале. Међутим, једно је сигурно, чак и ако би се икада појавила идеја за наставак, не би био заинтересован да поново пролази кроз тако мрачну и емоционално исцрпљујућу улогу.

