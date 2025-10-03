Извор:
РТ Балкан
03.10.2025
15:19
а да НАТО одржи војне вјежбе које би укључивале увјежбавање употребе нуклеарног оружја у близини источног крила Алијансе, као дио демонстрације силе, пише лист "Телеграф", позивајући се на канцелара естонског Министарства спољних послова Јонатана Всевиова.
Естонија је предложил
У интервјуу за овај лист, Всевиов је истакао да жели активније демонстрације силе од стране Алијансе на њеном источној источној граници.
"Он (Всевиов) је навео низ могућих опција (за демонстрацију силе), укључујући вјежбе са увјежбавањем употребе нуклеарног оружја, размјештање британског ратног брода или слање турског авиона са системом за рано упозоравање и контролу", наводи се у чланку, РИА Новости.
Посљедњих година, Русија указује на невиђену активност НАТО-а у близини својих западних граница. Алијанса шири своје иницијативе под изговором "обуздавања руске агресије".
Москва је више пута изражавала забринутост због јачања снага Алијансе у Европи. Из руског Министарства спољних послова саопштавали су да су власти у Москви отворене за дијалог са НАТО-ом, али искључиво на равноправној основи, при чему Запад треба да се одрекне курса милитаризације континента.
Осим тога, "Телеграф" је извијестио, позивајући се на Јонатана Всевиова, да Естонија пријети Русији употребом противбродских ракета као одговор на наводно нарушавање свог ваздушног простора.
НАТО је 23. септембра обећао да ће одлучно одговорити на наводна нарушавања ваздушних граница земаља чланица. Алијанса је притом поручила да ће "реаговати тамо, онда и на начин који сматра неопходним".
Всевиов је у интервјуу нагласио да је ова формулација веома значајна, јер подразумијева да одговор не мора бити у истој сфери – односно не мора се односити на ваздушни простор, већ може бити у потпуно другој области.
"Дипломата је нагласио да његова земља посједује противбродске ракете домета од 300 километара, што покрива 'већи дио Балтичког мора'", наводи се у тексту.
Естонија је раније без доказа тврдила да је дошло до нарушавања њеног ваздушног простора. Министарство одбране Русије је саопштило да су 19. септембра три руска ловца МиГ-31 обавила планирани лет из Карелије ка аеродрому у Калињинградској области. Лет је обављен у складу са међународним правилима коришћења ваздушног простора, без нарушавања граница других држава, што је потврђено средствима објективне контроле. Током лета, руски авиони нису одступали од договорене ваздушне трасе, а естонски ваздушни простор није нарушен. Траса лета пролазила је изнад неутралних вода Балтичког мора, на више од три километра од острва Вајндло.
