Запалио политичара јер је сумњао да има аферу са супругом

03.10.2025

13:27

Ватра пожар варнице
Фото: Miriam Espacio/Pexels

Амерички политичар фотографисан је како се смијеши с Британцем који ће касније бити оптужен за покушај његовог убиства.

Фотографија је забиљежила оно што се чинило као сретна група која ужива у забавном парку.

Али, десет мјесеци касније, Ли Воглер, члан градског вијећа Данвила, превезен је у болницу са 60 одсто тијела под опекотинама.

Британац, Шутси Мајкл Бак-Хејс (29), оптужио је заступника да је имао аферу са његовом супругом.

Полио је Воглера бензином и запалио га у његовој канцеларији у јулу, извијестио је "Дејли Мејл".

Бак-Хејс, који очито криви Воглера за прекид његовог четворогодишњег брака, појавио се на суду ове седмице.

Суд је чуо да је Британац рекао полицији да је "запалио особу која је имала аферу с његовом супругом" на дан када је оптужен за покушај убиства првог степена и наношење тешких тјелесних повреда.

Није јасно је ли супруга, Мери, заиста имала аферу, али је поднијела захтјев за развод двије седмице прије напада, преноси "Метро".

