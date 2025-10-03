Logo

Хоспитализован Башар Ал Асад?

03.10.2025

13:06

Хоспитализован Башар Ал Асад?

Британски таблоид "Daily Mail" преноси да су се у Москви појавиле информације о покушају атентата на свргнутог сиријског предсједника Башара Ал Асада, који у Русији борави као политички азилант још од прошле године.

Према наводима Сиријске опсерваторије за људска права (СОХР), која се позива на "приватни извор", Асад је почетком нед‌јеље отпуштен из болнице на периферији Москве.

Извор тврди да је бивши предсједник Сирије "био отрован" и да је циљ напада био "да се компромитује руска влада и оптужи за саучесништво" у његовој евентуалној смрти. Додаје се да му је здравствено стање сада "стабилно".

Посјете под јаким мјерама обезбјеђења

Како се наводи, једино је његов брат Махер Асад добио дозволу да га посјети током боравка у болници, а посјета се одвијала уз строге мјере безбједности.

Руске власти до сада нису давале коментаре на ове оптужбе, док су ранији непровјерени наводи сугерисали да је Асад завршио у болници "у критичном стању након тровања".

Спор око изручења

Нова сиријска администрација од Москве тражи изручење Асада, али је Русија одбила тај захтјев. Лично предсједник Владимир Путин, према тим извјештајима, одобрио је азил Асаду, његовим ближњима и најближим сарадницима.

Шездесетогодишњи Асад се од доласка у Русију није појављивао у јавности, а претпоставља се да је под заштитом руских обавјештајних структура. За сада нема независних потврда да је заиста био отрован.

У ранијем периоду, док је боравио у Русији мање од мјесец дана, појавила се тврдња да се пожалио обезбјеђењу на слабост и проблеме с дисањем, али та информација никада није потврђена, преноси "24Седам".

