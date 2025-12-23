Бањалука се гуши у смогу - рјешења још нема

Извор:
Људи се затварају у куће, ко нема сушилицу за веш смрди на суво месо, маске на улицама буде трауме од короне, нико више не провјетрава домове, јер боље да смрди ручак који је загорио него прегорени угаљ, гуме, сагорена горива, издувни гасови.
Амбуланте су пуне људи који имају проблем с дисањем - у комбинацији с редовним респираторним зимским вирусима, Бањалучани се дословно гуше. Нико од одговорних не предузима ништа. Грађани су препуштени сами себи. Спасава се ко може, и како може и зна.
''Очајне ситуације захтјевају и очајничке мјере, прибјегли смо и томе да набављамо и личне пречишћиваче ваздуха односно уређаје који јонизују честице ваздуха у близини лица који га носи на тај начин одбијају велики број загађених честица ваздуха, покушавамо на тај начин да се сачувамо'', казао је Алекандар Јокић, адвокат.
Сви редом одговорни у ланцу заштите здравља људи и животне средине данима само идентификују проблеме.
''Много је ту ствари који утичу на здрав ваздух, много и не може се ни једна издвојити. И чешћих полазака аутобуса и краћих раздаљина између станица ако користимо аутобусе који имају принцип унутрашњег сагоријевања такође и урбанистички план, неплански урбанизам висине зграда, проток ваздуха, ружа вјетрова, температурне инверзије, хладан зрак горе, топао зрак горе, свашта'', рекао је министар здравља и социјалне заштите, Ален Шеранић.
Приједлог рјешења стигао је прије неколико дана од градоначелника Бањалуке у драматичном обраћању нацији на друштвеним мрежама. Било је ту много мјера које добро звуче, али се једна по једна испоставља или као немогућа, или као неефикасна, или као таква да је можда нећемо дочекати ако Бањалука настави да прекуцава дозвољене индексе загађености ваздуха.
Бањалучани се сналазе како знају и умију, већина је већ навикла да дише на пола даха. Гости с југа се теже навикавају. Из Херцеговине дувају вјетрови опомене Бањалуци, посебно градоначелнику.
''Имате његове блесиметре гдје он каже да ће ставити филтере, њему би било боље да се бави зашто је Бањалука најзагађенији град, мало врати зелених површина које је уништио и смањи станоградњу и доведе еколошке мјере које ће смањити загађење, његов приоритетан задатак који се тиче свих нас који долазимо у Бањалуку и људи који овдје живе'', рекао је Небојша Вукановић, народни посланик у Народној скупштини Републике Српске.
''Ми не можемо да дишемо, ми се гушимо повећане су нам све амбуланте од педијатријских до наших пулмолошких, озбиљан је проблем у питању и заиста морамо наћи рјешење да то ријешимо'', казала је Маја Драгојевић Стојић, народни посланик у Народној скупштини Републике Српске.
Када је загађење постало немогуће игнорисати, стигло је и признање да је ситуација озбиљна. Премијер сад поручује да ће ваздух бити приоритет И да ће се тражити помоћ струке.
''Наравно да ово прелази све неке норме који су како да кажем подношљиве из тог разлога ће нам то бити приоритет. Нас првенствено занимају наши градови али генерално у овом региону видјели смо шта је у Сарајеву имамо проблем, тражићемо помоћ струке и сигурно да ћемо морати прилагодити неке ствари и нашег живота и неког комодитета док се ово не ријеши уз налоге које ће дати струка'', рекао је премијер Републике Српске, Саво Минић.
Струка годинама упозорава и нуди рјешења. Она су позната, записана и израчуната али идаље чекају да постану обавеза а не препорука.
''Рјешења су свима позната знамо која су да се мијења топификациона мрежа града, да се унапређују кућна ложишта, да се улаже у ефикасност енергетску, да се уводе нове аутобуске линије, да се појачава јавни градски превоз и контролишу велики загађивачи да плаћају пенале јер филтери постоје, филтери су добра ствар за спрјечавање емисија у ваздуху и они који највише загађују треба и да плаћају'', рекао је Драган Остић, из Центра за животну средину, Бањалука.
У одсуству институционалних рјешења грађани су прешли на оно што најбоље знају - да се сами сналазе. Прилагођавају дисање, али и даље ложе шта стигну,возе шта сигну, и кад год стигну.
