Зашто је Бањалука међу најзагађенијим градовима?

21.12.2025
19:13
Ниво загађења ваздуха широм БиХ и даље је забрињавајући. Бањалука је међу најзагађенијим градовима. Поставља се питање зашто је то тако и како ову проблематику ријешити.
Директор Фонда за заштиту животне средине истиче да су највећи загађивачи саобраћај и индустрија. Савјетује да се мање користе аутомобили и наводи да би енергетска ефикасност довела до уштеда.
“Индустрија би требало да води рачуна да уграђује филтере да материје које се испуштају у ваздух чврсте честице пролазе одређене филтере и ми би могли суфинансирати пројекте који се односе на те мјере али индустрија би требала да плаћа одређене накнаде”, рекао је директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске Денис Стевановић.
Грађани су изложени повећаној концентрацији штетних честица у ваздуху, што доводи до погоршања ранијих хроничних болести, али и до појаве нових акутних обољења.
Старије особе и мала дјеца штите се тако што не бораве дуго напољу, нарочито у раним јутарњим и вечерњим сатима.
„Превише димњака топлана не перу се улица прашина шахтови пуни лишћа“
Срчани сам болесник изашао сам сад на пола сата идем у кућу маска затворени прозори и тако“, „Мислим да би сви требали повести рачуна о томе појединачно а онда и на нивоу града здравље нема цијену“, "Настојим да не излазим и сама не загађујем ваздух са огревом и неким плиновима“,"Проблем су аутомобили који немају филтере“,
„Имам два дјечака чувам се да не излазим због дјеце да они исто мање бораве“, казали су забринути грађани.
Из Фонда за заштиту животне средине апелују да је неопходно промјенити законски оквир како би се реализовали пројекти и како би индустрија плаћала таксе и на тај начин остваривали пројекти који се тичу индивидуалних ложишта.
Денис Стевановић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске.
„Потребно је замијенити законски оквир везан за заштиту ваздуха да би индустрија плаћала и на тај начин отклонили проблематику индивидуалних ложишта“, рекао је директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске Денис Стевановић.
Дугорочно излагање загађеном ваздуху окидач је за погоршање респираторних обољења. То утиче на пацијенте са кардио васкуларним обољењима сматра струка. Наводе да је у посљедње вријеме повећан број људи који се обраћају љекарима баш због здравствених сметњи које је узроковао загађен ваздух.
„Пацијенти који имају астму и хроничну болест плућа се све чешће јављају у амбуланте и породичне медицине и хитну помоћ због погоршања у смислу кратког даха гушења и надражајног кашља и тим пацијентима без обзира што ми препоручујемо да носе али они и даље имају тегобе. Проблем је врло озбиљан и системски треба да се ријеши“, упозорила је пулмолог Снежана Кутлешић Стевић.
Предсједник Градског одбора СПС-а Саша Глигорић предлаже да се на нивоу града Бања Лука требају пооштрити мјере како би се побољшале контроле и стандарди који се тичу увоза лоших аутомобила који у великој мјери утичу на ниво загађености.
„У Европи и земљама Европске уније се возила са одређеним нормама избацују из употребе то се све увози код нас..ја би пооштрио техничке прегледе ванредне контроле људи ваде филтере све то доприноси загађењу зрака поред тога зимски је период ложење требали би разматрати субвенције за кориштење чистије изворе гријања као што су топлотне пумпе“, истакао је предсједник Градског одбора СПС-а Саша Глигорић.
Док Градска управа најављује да ће са међународном организацијом да раде на пројекту катастра загађивача како би се добила јасна евиденција о томе шта и у којем проценту утиче на загађење ваздуха грађани се и даље гуше у смогу и сами налазе начине да се заштите.
