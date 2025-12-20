Оптужбе на рачун Града Бањалука: Дугује нам стотине хиљада КМ

Извор:
АТВ
20.12.2025
13:06
Коментари:1
Канцеларија за разматрање жалби БиХ поништила је тендер Градске управе Бањалука којом управља Драшко Станивуковић.
Тендер је тежак 60.000 КМ (без ПДВ-а), а односио се на “монтажу заставица и других украса за Дан Републике, Дан Града и друге манифестације.
Усвојена је жалба фирма АБЦ Солушнс из Бањалуке која је, према наводима из жалбе, очигледно уочила да би будући понуђач могао бити преварен.
Република Српска
Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос
Наиме, како су навели, у члану 3. нацрта уговора уговорни орган је прописао да ће се плаћање вршити по завршетку посла, на основу испостављене фактуре, али није прописан рок у којем ће плаћање бити извршено.
А онда су навели да су вишегодишњи добављача за Град Бањалуку те “под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављују да уговорни орган не измирује своје обавезе”.
Даље су навели да им уговорни орган, односно Градска управа, у дужем временском периоду дугује више стотина хиљада КМ.
Због тога, навели су, сматрају да је нацрт уговора дискриминаторан јер штити положај само једне уговорне стране, и то наручиоца посла.
Друштво
Познати бх. метеоролог објавио вијести које ће обрадовати све
Надаље, фирма АБЦ Солушнс је указала на још једну кршење Закона о јавним набавкама БиХ.
Наиме, навели су да је уговорни орган измијенио услов за квалификацију тако што је прописао да корпе морају бити висине минимално 14 односно 19 метара.
Навели су да овај услов није сразмјеран предмету набавке.
Истичу да су ове послове обављали у 2022. и 2023. години и да под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављују да за извршење овог оквирног споразума није потребно посједовати корпу висине подизања 14 и 19 метара, “јер се заставе и други украси не монтирају на тим висинама”.
Додали су да је у то у просјеку до 8 метара.
Из Градске управе су навели да нису дужни одређивати рок за исплату, а када је ријеч о дуговањима према фирми АБЦ Солушнс навели су да ти наводи немају везе с овим поступком, преноси "Фокус".
Када је ријеч о висини подизања корпи навели су да се планирана монтажа украса и објекту Бански двор.
Бања Лука
2 ч0
Србија
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
5 ч3
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму