Бањалука јутрос најзагађенија: Избјегавајте боравак напољу

Извор:

СРНА

20.12.2025

09:55

Коментари:

3
Фото: АТВ

Бањалука јутрос има најзагађенији ваздух у БиХ, а слиједе је Тузла и Сарајево, због чега се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе.

Мјерење у 9.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Бањалуци 164, у Тузли 158, а у Сарајеву 151, објављено је на интернет страници Зрак.екоакција.

Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би да избјегава продужена или већа напрезања током боравка напољу, наведено је у објави.

У Травнику и Маглају индекс квалитета ваздуха је 127, у Зеници и Високом 116, Лукавцу 111, Илијашу 106, Вогошћи 101, те је нездрав за осјетљиве групе становништва.

Сарајево-магла-смог-04092025

Друштво

Возачи, опрезно: Магла смањује видљивост на овим дионицма

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

Коментари (3)
