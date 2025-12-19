Без одлуке града угрожене комуналне услуге

Извор:
АТВ
19.12.2025
19:10
Коментари:0
Дугорочно одржавање комуналних услуга доведено је у питање. Комунално предузеће ''Чистоћа'' захтијевало је корекцију цијена која је упућена још у априлу, а потом и ургенција у јуну, међутим, до данас нису добили одговор града, како кажу, ни позитиван ни негативан. Резерве су исцрпљене, а без адекватног рјешења проблем би могли осјетити и грађани.
"Најављена корекција минималне плате ће значајно утицати и сам енергент који свакодневно поскупљује, и бојимо се да ће тим повећањем доци у проблем наши корисници гдје нећемо моћи квалитетно да извршимо нас посао за који смо потписали уговор са градом. Ми смо јавна предузећа гдје можемо само да поднесемо захтјев и да на основу аргумената тражимо корекцију цијена наших услуга наше све резерве су нажалост исцрпљење", истакла је директор КП ''Чистоћа'' Бањалука Александар Бајић.
Грађани са којима смо разговарали поручују да би застоји у раду Чистоће могли створити проблеме у свакодневном животу, те да се рјешење пронађе прије него што посљедице постану видљиве на улицама града.
"Мислим да би то био проблем да би се то требало ријешити, како би грађани могли нормално функционисати","Буде ли се то погоршавало, ствараће један додатни проблем поготово ево већ је и ваздух загађен то би стварало још дефинитивно веће проблеме","Можда би носили негдје у контејнере, не знам", јасни су грађани.
Како кажу из градске управе, тај приједлог није дошао у скупштинске процедуре да би могли дискутовати око тога. А да постоји проблема како у Чистоћи тако и у другим предузећима, тога су и те како свјесни. Одборници СНСД-а су против тога да грађани трпе посљедице и да је важно изнаћи рјешење за ову проблематику.
"То је још један доказ да већина градских предузећа се налази у великом проблему, ми имамо захтјев и водовода и прије неколико дана захтјев од екотоплане за повећање цијена и од чистоће што значи да неке ствари не функционишу у граду. Зато смо и позивали у претходном периоду да сједнемо да попишемо све проблеме да разговарамо о проблемима и да нађемо начин како то да ријешимо", рекао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Град Бања лука сада свакако држи кључ рјешења, јер без те одлуке предузеће ''Чистоћа'' не може планирати будућност. Свакако циљ је јасан да грађани не осјете посљедице у свакодневном одвозу комуналног отпада.
Најновије
Најчитаније
20
59
20
57
20
48
20
47
20
44
Тренутно на програму