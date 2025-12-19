Logo
Овај град је увео ноћни такси за жене

19.12.2025

18:36

Фото: Pexels

Град Франкфурт у Њемачкој омогућио је женама да ноћу користе такси унутар града по субвенционисаној цијени од шест евра.

Одлука ступа на снагу одмах и доступна је свим дјевојкама и женама старијим од 14 година, у циљу безбједног повратка кући између 22 и 6 часова, пренио је Дојче веле.

Жене треба да преузму ваучер у градској управи за вожње, при чему свака особа може користити до шест ваучера годишње.

