Директор ФБИ оптужио кинеског научника: Шверцовао опасну бактерију у САД

Директор ФБИ-ја Каш Пател објавио је да је постдокторски кинески истраживач у САД са визом оптужен за наводно кријумчарење ешерихије коли (Е. цоли) у земљу и давање лажних изјава о томе.
Пател се огласио на друштвеној мрежи X.
"Ово је још један примјер истраживача из Кине - коме је дата привилегија да ради на америчком универзитету - који је потом наводно одлучио да учествује у шеми заобилажења америчких закона и примања биолошких материјала скривених у пакету пореклом из Кине", написао је Пател.
Истакао је да ФБИ неће толерисати никакав покушај искоришћавања институција САД за илегалне активности.
"Као што смо видјели у овом случају и код тројице кинеских држављана оптужених у Мичигену у новембру за наводно шверцовање биолошких материјала у САД у неколико наврата, ФБИ и наши партнери посвећени су одбрани домовине и заустављању сваког илегалног шверца у нашу земљу".
Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора
"Свим универзитетима и њиховим одјељењима за усклађеност: Молимо вас да будете опрезни са овим трендом. Увјерите своје истраживаче да постоји исправан и легалан начин за добијање дозволе за увоз/извоз одобрених биолошких материјала и да се он мора поштовати без изузетка. Наша континуирана партнерства ће помоћи у бољој безбједности наше нације и осигурати да све стране буду одговорне," написао је директор ФБИ.
На крају је похвалио ФБИ у Индианаполису и Чикагу за "њихову марљивост и кључну улогу у овом случају", пише "FOX News".
Youhuang Xiang, a post-doctoral researcher and J-1 visa holder from China was charged with smuggling Escherichia coli (E. coli) into the U.S. and making false statements about it. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 19, 2025
This is yet another example of a researcher from China - given the privilege to work at a U.S.…
