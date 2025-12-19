Logo
Large banner

Директор ФБИ оптужио кинеског научника: Шверцовао опасну бактерију у САД

19.12.2025

17:16

Коментари:

0
Директор ФБИ оптужио кинеског научника: Шверцовао опасну бактерију у САД

Директор ФБИ-ја Каш Пател објавио је да је постдокторски кинески истраживач у САД са визом оптужен за наводно кријумчарење ешерихије коли (Е. цоли) у земљу и давање лажних изјава о томе.

Пател се огласио на друштвеној мрежи X.

"Ово је још један примјер истраживача из Кине - коме је дата привилегија да ради на америчком универзитету - који је потом наводно одлучио да учествује у шеми заобилажења америчких закона и примања биолошких материјала скривених у пакету пореклом из Кине", написао је Пател.

Истакао је да ФБИ неће толерисати никакав покушај искоришћавања институција САД за илегалне активности.

"Као што смо видјели у овом случају и код тројице кинеских држављана оптужених у Мичигену у новембру за наводно шверцовање биолошких материјала у САД у неколико наврата, ФБИ и наши партнери посвећени су одбрани домовине и заустављању сваког илегалног шверца у нашу земљу".

злато

Свијет

Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

"Свим универзитетима и њиховим одјељењима за усклађеност: Молимо вас да будете опрезни са овим трендом. Увјерите своје истраживаче да постоји исправан и легалан начин за добијање дозволе за увоз/извоз одобрених биолошких материјала и да се он мора поштовати без изузетка. Наша континуирана партнерства ће помоћи у бољој безбједности наше нације и осигурати да све стране буду одговорне," написао је директор ФБИ.

На крају је похвалио ФБИ у Индианаполису и Чикагу за "њихову марљивост и кључну улогу у овом случају", пише "FOX News".

Подијели:

Тагови:

bakterija

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачици уништили аутомобил, сачекала је поломљена стакла

Сцена

Пјевачици уништили аутомобил, сачекала је поломљена стакла

1 ч

0
Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

Свијет

Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

1 ч

0
Đorđe Radanović

БиХ

Радановић о притиску на српске повратнике у Теочаку: Не могу да вјерујем

1 ч

0
Албанац пао на граници: У аутомобилу пронађено 12,7 килограма кокаина

Регион

Албанац пао на граници: У аутомобилу пронађено 12,7 килограма кокаина

1 ч

0

Више из рубрике

Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

Свијет

Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

1 ч

0
Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара

Свијет

Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара

2 ч

0
Лавров: Европа не говори о безбједносним гаранцијама већ о јачању украјинске војске

Свијет

Лавров: Европа не говори о безбједносним гаранцијама већ о јачању украјинске војске

2 ч

0
Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен

Свијет

Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

51

Ова јаја се повлаче са тржишта због салмонеле

18

36

Овај град је увео ноћни такси за жене

18

33

Пијан возио 200 на сат!

18

30

Зељковић за АТВ: Бањалука међу најзагађенијим градовима, потребне хитне мјере

18

19

Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner