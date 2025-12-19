Logo
Пјевачици уништили аутомобил, сачекала је поломљена стакла

ЦдМ

19.12.2025

17:13

Фото: Инстаграм скриншот

Пјевачица Марија Микић одржала је наступ у Скопљу, гд‌је је македонску публику забављала до касно у ноћ.

​Атмосфера је била одлична, али је по завршетку наступа сачекало нешто што није могла да очекује.

Пјевачици су разбили прозор на аутомобилу, а она је усликала призор и својим пратиоцима на Инстаграму показала штету.

"А онда ме је сачекало ово", написала је пјевачица, док испред ње видимо потпуно полупано стакло на мјесту сувозача.

Ко је ово учинио и зашто, за сада није познато, преноси "ЦДМ".

