Пјевачици уништили аутомобил, сачекала је поломљена стакла

Пјевачица Марија Микић одржала је наступ у Скопљу, гдје је македонску публику забављала до касно у ноћ.
Атмосфера је била одлична, али је по завршетку наступа сачекало нешто што није могла да очекује.
Пјевачици су разбили прозор на аутомобилу, а она је усликала призор и својим пратиоцима на Инстаграму показала штету.
"А онда ме је сачекало ово", написала је пјевачица, док испред ње видимо потпуно полупано стакло на мјесту сувозача.
Ко је ово учинио и зашто, за сада није познато, преноси "ЦДМ".
