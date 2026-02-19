Logo
Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

19.02.2026

17:46

Фото: Tanjug/AP

Фидес би освојио 65-70 од 106 парламентарних изборних јединица ако би избори били одржани сада, рекао је премијер Мађарске Виктор Орбан на скупу страначких активиста у Шимегу у уторак.

Говорећи заједно са локалним послаником Тибором Нарачичем, рекао је: „Не можете побиједити ропством или кукавичлуком, потребна вам је храброст и много рада“, додајући да морају бити активни и у дигиталном простору.

„Нико не би требало да се клади на нашу побједу у Будимпешти, али у мањим мјестима је већина људи уз нас. Можемо побиједити са већом разликом него што бисмо сада, али још увек имамо много посла", рекао је он.

Орбан је рекао да, на основу анкета спроведених крајем јануара, Фидес има 9% предности у популарности у односу на странку Тиса.

Виктор Орбан

Мађарска

