Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

19.12.2025
15:27
Коментари:0
Водитељка Сања Маринковић доживјела је непријатну незгоду у свом стану, непосредно пред пут у Њујорк.
Наиме, усљед јаког умора и исцрпљености, Сања је у једном тренутку пала у купатилу и ударила главом о лавабо.
Наиме, њен дечко је одмах позвао Хитну помоћ, а Сања је убрзо добила потребну медицинску помоћ.
Она је у емисији "Из профила" у разговору са Весном Милановић открила да ју је бол у глави пробудио усред ноћи и ситуација је била изузетно непријатна, али, срећом, није било озбиљнијих посљедица.
Само пар сати касније, водитељка је требала да се укрца у авион за Њујорк, што је и урадила али са три копче на глави.
"Имала сам резервисан авион за Њујорк, одлазим у Њујорк да дочекам Нову годину са својим дечком. Усред ноћи, негдје око три ноћу ме буди ненормална бол у глави. Ја устајем, од количине умора падам у несвијест, а авион ми је у шест ујутру, лупим главом у лавабо. Како сам пала у несвест блокирам врата од купатила, тако да мој дечко није могао да отвори та врата", испричала је Сања у емисији "Из профила", па наставила:
"Ја у несвијести унутра, а он само овако вири и види мене како крвава лежим. То је страшно било колико сам ја била у ствари уморна, а млада и несвјесна тог умора. Само сам радила, радила, радила. Срећом он је успио да помјери та врата, ја сам устала, Хитна помоћ је дошла, ја сам се довела у ред, ушла у тај авион и отишла у Њујорк са три копче на челу, одмах да ти кажем. И тако сам дочекала Нову годину".
