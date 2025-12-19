Logo
Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

19.12.2025

15:27

Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

Водитељка Сања Маринковић доживјела је непријатну незгоду у свом стану, непосредно пред пут у Њујорк.

Наиме, усљед јаког умора и исцрпљености, Сања је у једном тренутку пала у купатилу и ударила главом о лавабо.

Наиме, њен дечко је одмах позвао Хитну помоћ, а Сања је убрзо добила потребну медицинску помоћ.

Она је у емисији "Из профила" у разговору са Весном Милановић открила да ју је бол у глави пробудио усред ноћи и ситуација је била изузетно непријатна, али, срећом, није било озбиљнијих посљедица.

Само пар сати касније, водитељка је требала да се укрца у авион за Њујорк, што је и урадила али са три копче на глави.

"Имала сам резервисан авион за Њујорк, одлазим у Њујорк да дочекам Нову годину са својим дечком. Усред ноћи, негдје око три ноћу ме буди ненормална бол у глави. Ја устајем, од количине умора падам у несвијест, а авион ми је у шест ујутру, лупим главом у лавабо. Како сам пала у несвест блокирам врата од купатила, тако да мој дечко није могао да отвори та врата", испричала је Сања у емисији "Из профила", па наставила:

"Ја у несвијести унутра, а он само овако вири и види мене како крвава лежим. То је страшно било колико сам ја била у ствари уморна, а млада и несвјесна тог умора. Само сам радила, радила, радила. Срећом он је успио да помјери та врата, ја сам устала, Хитна помоћ је дошла, ја сам се довела у ред, ушла у тај авион и отишла у Њујорк са три копче на челу, одмах да ти кажем. И тако сам дочекала Нову годину".

