Јануар доноси новац за три знака, а ево ко ће банкротирати

Јануар је традиционално мјесец када многи стисну каиш, али звијезде ове године имају другачији план, барем за неке хороскопске знакове.
Док ће неки у Нову 2026. годину ући са новцем који им готово "лијепи" за руке, други ће се већ средином мјесеца запитати гдје им је нестало све што су зарадили.
За Бикове јануар доноси стабилност и финансијски раст, посебно кроз посао којим се већ баве. Могући су бонуси, повишице или неочекивани прилив новца, који стиже као награда за стрпљење и труд из претходних мјесеци. Ово је савршен тренутак за штедњу и паметна улагања која могу донијети дугорочну сигурност.
Јарчеви су прави побједници јануара. Новац им стиже кроз каријеру, нове уговоре и важне пословне одлуке. Све што су планирали крајем прошле године сада почиње да даје резултате. Многи ће коначно осетити да се њихов труд исплатио и да напредак који су прижељкивали постаје стварност.
Лавови ће у јануару бриљирати кад је у питању показивање својих способности и њихово уновчавање. Новац им стиже кроз креативне пројекте, самопромоцију и корисне контакте. Није искључена ни неочекивана већа сума, било кроз поклон или једнократну исплату, што додатно оснажује њихов финансијски почетак године.
Близанци ће у јануару често осјећати да им новац само пролази кроз руке. Неочекивани трошкови, дугови или погрешне финансијске одлуке могу их лако довести у минус. Звијезде јасно савјетују: избјегавајте импулсивне куповине и позајмице како бисте сачували стабилност.
Рибе ће у јануару често трошити из емоција. Помагање другима, поклони или нереална очекивања могу угрозити њихову финансијску сигурност. Ово није период за ризичне потезе нити за улагања "на осјећај", што значи да ј боље планирати паметно.
