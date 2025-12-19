Logo
Large banner

Да ли их још чувате? Старе Барби лутке данас могу вриједити право богатство

Извор:

Телеграф

19.12.2025

08:19

Коментари:

0
Да ли их још чувате? Старе Барби лутке данас могу вриједити право богатство
Фото: Pixabay

Међу старим стварима спремљеним на тавану или у подруму можда се крије предмет чија данашња вриједност достиже и десетине хиљада евра.

Посебно мјесто на колекционарском тржишту заузимају старе Барби лутке, које су од дјечије играчке с временом постале озбиљан предмет улагања.

Иако се на први поглед чини невјероватним, поједини модели Барби данас вриједе више од солидног половног аутомобила. Најпознатији примјер је оригинална Барби из 1959. године, прва икада произведена. У зависности од очуваности, њена цијена на аукцијама може достићи и до 23.000 евра. Управо спој носталгије, историјске важности и ријеткости чини је изузетно пожељном међу колекционарима широм свијета.

На овом тржишту емоције играју мању улогу, док пресудна постају јасна колекционарска правила. Прва Барби, препознатљива по црно-бијелом купаћем костиму и високо подигнутом репу, сматра се правим симболом поп-културе. Ипак, сама година производње није довољна - стање лутке кључно је за њену тржишну вриједност.

Лабубу лутке

Свијет

Лутка Лабубу престигла Барби: Забиљежен огроман раст прихода кинеске компаније

Вриједи потражити

Примјерци који никада нису вађени из оригиналне амбалаже постижу знатно више цијене. Међутим, и коришћене лутке, ако су ријетке или дио ограничених издања, могу се продати за неколико хиљада евра. Посебно су тражена луксузна издања, попут Барби украшене правим дијамантима коју је дизајнирала Лорејн Шворц, а која је продата за око 7.500 долара. Апсолутни рекорд држи Барби дизајнера Стефана Кантурија, чија је цијена премашила 300.000 долара.

Прије него што се ријешите старих играчака, вриједи обратити пажњу на неколико кључних детаља који директно утичу на цијену. Оригинална кутија често вриједи готово колико и сама лутка. Година производње такође је пресудна - модели из периода од 1959. до краја 1960-их сматрају се највреднијима. Велику улогу играју и стање шминке и косе, јер неоштећена шминка и изворна фризура значајно повећавају вриједност, као и оригинални додаци попут ципела, торбица и накита.

Марсела Иглесиас

Занимљивости

Потрошила хиљаде евра да изгледа као Барбика: Од сина узима крв да остане вјечно млада

Чак и ако немате најрјеђи примјерак, Барби лутке из 1970-их и 1980-их година посљедњих година све више добијају на цијени. Тржиште се непрестано мијења, а колекционари су спремни да плате високе износе како би употпунили своје збирке.

Оно што се некоме чини као стара пластична играчка, другоме може представљати вриједан дио колекционарске слагалице. Зато је прије поклањања или бацања паметно провјерити ознаке, упоредити моделе на интернету и погледати цијене на аукцијским платформама. Можда се управо у вашим рукама налази предмет који може донијети неочекивану финансијску добит и потврдити да се успомене понекад заиста исплате.

(Телеграф Бизнис)

Подијели:

Тагови:

Barbi

tržište

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лабубу лутке стижу на филмско платно

Култура

Лабубу лутке стижу на филмско платно

1 мј

0
Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

Занимљивости

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

1 мј

0
Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

Свијет

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

2 мј

0
Стиже нова верзија популарне лутке: Позната и цијена

Занимљивости

Стиже нова верзија популарне лутке: Позната и цијена

3 мј

0

Више из рубрике

Стрес

Занимљивости

Зашто је псовање здраво: Ново истраживање открива како вам може помоћи

3 ч

0
Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

Занимљивости

Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

3 ч

0
Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

Занимљивости

Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

20 ч

0
Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

Занимљивости

Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Стравична несрећа у БиХ: Погинуо возач камиона

11

08

Додик честитао Никољдан

10

59

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

10

53

По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

10

36

Почела годишња конференција Владимира Путина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner