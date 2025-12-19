Да ли их још чувате? Старе Барби лутке данас могу вриједити право богатство

Извор:
Међу старим стварима спремљеним на тавану или у подруму можда се крије предмет чија данашња вриједност достиже и десетине хиљада евра.
Посебно мјесто на колекционарском тржишту заузимају старе Барби лутке, које су од дјечије играчке с временом постале озбиљан предмет улагања.
Иако се на први поглед чини невјероватним, поједини модели Барби данас вриједе више од солидног половног аутомобила. Најпознатији примјер је оригинална Барби из 1959. године, прва икада произведена. У зависности од очуваности, њена цијена на аукцијама може достићи и до 23.000 евра. Управо спој носталгије, историјске важности и ријеткости чини је изузетно пожељном међу колекционарима широм свијета.
На овом тржишту емоције играју мању улогу, док пресудна постају јасна колекционарска правила. Прва Барби, препознатљива по црно-бијелом купаћем костиму и високо подигнутом репу, сматра се правим симболом поп-културе. Ипак, сама година производње није довољна - стање лутке кључно је за њену тржишну вриједност.
Примјерци који никада нису вађени из оригиналне амбалаже постижу знатно више цијене. Међутим, и коришћене лутке, ако су ријетке или дио ограничених издања, могу се продати за неколико хиљада евра. Посебно су тражена луксузна издања, попут Барби украшене правим дијамантима коју је дизајнирала Лорејн Шворц, а која је продата за око 7.500 долара. Апсолутни рекорд држи Барби дизајнера Стефана Кантурија, чија је цијена премашила 300.000 долара.
Прије него што се ријешите старих играчака, вриједи обратити пажњу на неколико кључних детаља који директно утичу на цијену. Оригинална кутија често вриједи готово колико и сама лутка. Година производње такође је пресудна - модели из периода од 1959. до краја 1960-их сматрају се највреднијима. Велику улогу играју и стање шминке и косе, јер неоштећена шминка и изворна фризура значајно повећавају вриједност, као и оригинални додаци попут ципела, торбица и накита.
Чак и ако немате најрјеђи примјерак, Барби лутке из 1970-их и 1980-их година посљедњих година све више добијају на цијени. Тржиште се непрестано мијења, а колекционари су спремни да плате високе износе како би употпунили своје збирке.
Оно што се некоме чини као стара пластична играчка, другоме може представљати вриједан дио колекционарске слагалице. Зато је прије поклањања или бацања паметно провјерити ознаке, упоредити моделе на интернету и погледати цијене на аукцијским платформама. Можда се управо у вашим рукама налази предмет који може донијети неочекивану финансијску добит и потврдити да се успомене понекад заиста исплате.
