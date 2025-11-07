Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

Извор:
Шведска агенција за хемикалије открила је висок ниво забрањене супстанце ДЕХП у лажним луткама Лабубу са меким пуњењем.
ДЕХП је токсичан за репродукцију и забрањен је у играчкама у Шведској још од 1990-их, али се и даље користи у неким дијеловима свијета за омекшавање пластике, пренио је шведски "Кем".
Нивои супстанце у луткама тестираним ове године, како се наводи, били су и до 250 пута виши од дозвољене границе.
Фрида Рамстрем из шведске агенције за хемикалије рекла је да је "запањујуће да играчке намјењене дјеци садрже забрањене супстанце више од 20 година".
Велика потражња за луткама Лабубу довела је до прилива јефтиних лажних примерака изван ЕУ, а шведска царина је ове године зауставила улазак више од 5.300 таквих лутака.
ДЕХП представља посебан ризик за малу дјецу која често стављају играчке у уста, док неке лутке нису прошле ни основне безбједносне тестове - лако се кваре и дијелови могу да представљају опасност од гушења.
Шведске власти, укључујући агенцију за хемикалије, царину и агенцију за заштиту потрошача, раде заједно како би зауставиле дистрибуцију опасних кривотворених играчака.
Пред Црни петак и божићну куповину, власти упозоравају родитеље да не купују кривотворене играчке својој дјеци, јер оне могу да садрже опасне супстанце и друге недостатке који их чине небезбедним.
