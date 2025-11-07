Тоне мандарина пропадају у долини Неретве

Извор:
Мандарине у долини Неретве родиле су боље него икада. Процјењује се да их има око 60 000 тона. Превише је и оних које се не могу продати, него их треба збринути као отпад.
Сезона је мандарина. Родиле су добро, а и на гранама их је још хиљаде. Иако звучи одлично, произвођачи су у тешким мукама. У долини Неретве пропадају тоне мандарина. Складишта откупљивача затрпана су воћем.
"За збрињавање имамо компостану у Метковићу која има све услове за збрињавање неусловних мандарина, али она има и свој капацитет. Ових дана је дошло близу краја тог капацитета, створило се мало нервозе око збрињавања, али мислим да смо нашли неко компромисно рјешење. Врло ниска цијена, испод свих очекивања и то је нешто што је обиљежило ову сезону мандарина", рекао је агроном Роберт Доко.
Досад је у компостану отпремљено 2.800 тона мандарина, а сада је тај број ограничен на 70 тона дневно.
"Сада у кругу имам 100 тона мандарина које су оштећене и које морам збринутИ. Молим градоначелнике, све мјеродавне службе, да хитно нешто направе јер ћемо морати зауставити откупе", поручио је Градимир Шешељ.
"Сада у ово вријеме, мандарина је преслатка. Преслатка је и ако је не уберемо у неких 5, 6 до 10 дана - ми ћемо морати бацити квалитетну мандарину, а то је стварно трагично", навео је Дубравко Сршен.
Највећи је проблем откупна цијена.
Почетних 55 центи сада је пало на 40 за прву класу и чак на 20 центи за ону ситнију.
"Трудимо се и боримо се. Пропасти нам неће ништа. Цијена је лоша, биће догодине боље. Сретно произвођачима мандарина, и даље радите, немојте их пилати никако", каже Ивица Дадић, произвођач из Опузена.
Ресорно министарство поручује да драстично повећање произведених количина узрокује поремећаје на тржишту.
"Већи овогодишњи урод и неорганизованости произвођача доводи до овисности произвођача о диктирању динамике откупа и откупних цијена од стране откупљивача, чиме су произвођачи незадовољни јер имају веће трошкове бербе, а ниже приходе од откупа", стоји у саопштењу Министарства пољопривреде, шумарства и рибарства РХ.
Рјешење виде у удруживању произвођача у задруге или произвођачке организације.
